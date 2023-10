Jedním z takových dobrovolníků je Branko, jak se sám nazývá, který byl po několika dnech v Moskvě odvezen do vojenského náborového střediska v Krasnogorsku. Zde podepsal smlouvu s ruskou armádou a čeká na své vyslání na Ukrajinu.

Tato snaha je reakcí na dlouhodobé boje na Ukrajině, které vyčerpaly ruské síly během 18 měsíců konfliktu. Britský deník odhalil, že ruské úřady zřejmě zamýšlí naverbovat stovky srbských státních příslušníků na Ukrajinu.

Od počátku konfliktu Rusko přijalo řadu zákonů, které mají přilákat cizí dobrovolníky do své armády. Vladimir Putin prohlásil, že by měl Kreml podporovat lidi ze zahraničí, kteří chtějí bojovat na straně Ruska. Následně snížil minimální délku smluvní vojenské služby pro cizince z pěti let na jediný rok a umožnil urychlený nábor.

Srbsko se se snaží najít rovnováhu mezi historickými vazbami na Rusko a snahou o integraci do evropských struktur, což mu válka na Ukrajině neusnadňuje. Toto napětí se zejména projevuje mezi ultranacionalistickými skupinami v Srbsku, které sympatizují s Ruskem.

Zatímco počet naverbovaných Srbů na Ukrajinu není zřejmě dostatečně významný na to, aby měl zásadní vliv na situaci na bojišti, tato rekrutační akce může vyvolat napětí ve vztazích mezi Srbskem a Ruskem, které je jedním z mála ruských spojenců v Evropě. Prezident Aleksandar Vučić již dříve veřejně kritizoval rekrutování srbských občanů pro boje na Ukrajině.

Celý plán rekrutace Srbů do ruské armády byl vypracován pod dohledem Davora Savičiće, který má bohaté zkušenosti z bojů na Ukrajině a je spojován s Wagnerovou skupinou. Tato skupina je známá žoldnéřskou organizací, která operovala jak v Ukrajině, tak v Sýrii.

Davor Savičić byl jedním z dobrovolníků, kteří se přidali k bojům po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2014, a tuto informaci potvrdily dva zdroje blízké této polovojenské skupině deníku The Guardian.

Nejde o první případ, kdy RUsko rekrutuje dobrovolníky ze zahraničí. V Rusku aktivně rekrutují také pracovní migranty ze Střední Asie, aby je poslali do války na Ukrajině, uvedla Ukrajinska Pravda s odkazem na britské ministerstvo obrany.

Ruští náboráři navštěvují mešity a imigrační úřady, aby tam verbovali nové vojáky. Tádžicky a uzbecky mluvící zaměstnanci imigračních služeb se běžně snaží najímat migranty. Ruské ministerstvo obrany se snaží naplnit svůj cíl naverbovat 400 000 lidí k účasti v nepřátelských akcích na Ukrajině a nábor pracovních migrantů je jednou z částí tohoto úsilí.

Ruské úřady zřejmě chtějí co nejvíce oddálit jakoukoliv další obecnou povinnou mobilizaci, aby minimalizovaly nespokojenost ve společnosti. Nedávná zpráva britských zpravodajských služeb naznačila, že zrušení oslav Dne vítězství v několika regionech Ruska může svědčit o rostoucím pocitu ohrožení u ruského vedení v důsledku nedávných útoků dronů.