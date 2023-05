Rusky arcibiskup: Putinova válka je prokletá Bohem i člověkem. Čekám, až budu zabit nebo uvězněn

U Krasnodarského soudu byl dne 24. března 2023 arcibiskup Viktor Pivovarov odsouzen k pokutě ve výši 40.000 rublů (cca 10.500 Kč). Důvodem bylo kázání, které soud považoval za urážku ruské armády.

Proč se kněz nebojí otevřeně kritizovat ruskou agresi na Ukrajině? o tom vypráví reportáž serveru Novaja gazeta.

Narodil se v roce 1937 v oblasti Altaj. Jeho otec zemřel v prvním roce války a matka sama vychovávala čtyři děti.



„Věc se má tak, že jsem bolševismus nenáviděl už od dětství. Viděl jsem, jak čekisté, bolševici, zneužívali moji matku. Náš otec byl zabit na frontě, byli jsme čtyři děti a ona byla nemocná. Mučili ji. A složil jsem slib, dalo by se říci, že se za to pomstím bolševismu,“ říká arcibiskup Viktor.

Po válce absolvoval sedmiletou základní školu a následně nastoupil na průmyslovou školu. V roce 1951 se s rodinou ocitl v situaci nocležníka "muže z katakomby", což se stalo významným zlomem v jeho životě.

Tito lidé z katakomb byli členy církve, kteří neuznávali sovětskou autoritu a pořádali ilegální bohoslužby. Pivovarov se v roce 1963 zapsal na Moskevskou teologickou akademii, ale byl vyloučen z posledního ročníku kvůli své opoziční činnosti.

Před rozpadem Sovětského svazu se tajně věnoval kázání a opravám kostelů a ikon. Později byl vysvěcen na kněze v Ruské pravoslavné církvi v zahraničí a v roce 2006 se stal arcibiskupem této církve.

Slavjansk na Kubani je hodinu a půl jízdy od Krasnodaru. Zde Viktor slouží v místním kostele.

Farník, který skandál vyvolal a nahlásil to policii, zde předtím ani potom nebyl spatřen. Viktor podle asistenta arcibiskupa upoutal na sebe pozornost úřadů už dříve kvůli svým výrokům o anexi Krymu a službě v zahraničí.

„Arcibiskup Viktor zasvětil celý svůj život boji za správnou věc. Lidé žijí v klamu, že se musíte modlit, a pak vás Bůh zachrání. Bůh tě nespasí, když nepracuješ, nemáš lásku nebo se jen díváš, jak se děje zlo... pokud to neodsuzuješ, nebojuješ, pak nejsi křesťan,“ říká arcibiskupův asistent hieromonk Jonah.

„Do našeho kostela přišel policista, aby sepsal protokol o jejím udání. Za vystupování proti Putinovým činům, které nyní vyrábí na Ukrajině, byla pokuta 40.000 rublů,“ říká Hieromonk Jonah.

Peníze na pokutu mu pomohli vybrat jeho farníci. Podle otce Viktora jsou s ním dokonce někteří policisté a administrativní pracovníci města tiše solidární a navštěvují jeho bohoislužbu, ale otevřeně ho nepodporují.

„Pokud jsou pod našimi okny cizí tanky, znamená to, že jsme ve válce s nepřítelem, intervencí. Ale pokud jsou naše tanky v sousední zemi a naši vojáci krutě mučí lidi a vedou invazivní válku, pak jsou zatraceni. Taková válka je prokletá Bohem i člověkem,“ říká arcibiskup Viktor.

Arcibiskup strávil roky interpretací Apokalypsy. Podle něj se blíží jaderná válka a následků svých prohlášení se nebojí.

"To je to, na co čekám, být zabit nebo uvězněn." Pak se svět dozví a bude se divit, kdo jsem byl, proč jsem to věděl předem,“ říká kněz.

Hieromonk Jonah odpovídá na otázku o možných odvetách s větší zdrženlivostí tak, že se zodpovídají Bohu a Ježíšovi Kristovi. "Zasvětili jsme mu své životy. Jinak se odpojíme od Boha. Musíme dělat to, co děláme."