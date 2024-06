GLOSA | Události Petra Nutila: Vládní digitalizace, hysterický komentátor a výhra v Survivoru!

Českem se prohnala mohutná vlna bouřek, která s sebou přinesla až pěticentimetrové kroupy, řadu míst postihl výpadek proudu, hasiči řešili popadané stromy a zaplavené ulice. Vím, co si leckdo z vás říká - to by se za Babiše nestalo. Tak jestli máte tenhle dojem, že se už i příroda zbláznila kvůli Fialově vládě, tak vám jen řeknu, že pánbůh na celý svět kvůli Babišovi seslal před pár lety Covid.

No nic. Pojďme dál.

Sněmovna ve třetím čtení schválila korespondenční volbu. A šlo to překvapivě hladce, pravděpodobně proto, že se opozice vyčerpala na minulých dvou čteních svými nekonečnými proslovy a doteď se jim nepodařilo se plně zregenerovat. Ale nebojte, žádná revoluce to nebude. Česko se jen zavedením korespondenční volby zařadilo mezi většinu evropských zemí, kde korespondenční volba už funguje. Posunuli jsme se tak ze století devatenáctého do století dvacátého. Na nějaký další posun třeba směrem k volbám elektronickým ale samozřejmě nedošlo, protože zákonodárci stále žijí v utkvělé představě, že volit lze jediným a správným způsobem, totiž házením nějakého papíru někam. I když to jde technicky vyřešit prostě a jednoduše hlasováním online.

Ale abych nebyl tak zlý. Tahle vláda se spoustou věcí v digitalizaci fakt pohla. eDoklady, rozšíření datovek, žádosti o řidičák online, různé výpisy, přístupy ke službám, no a v neposlední řadě třeba chystaná digitalizace stavebního řízení. Kdyby po téhle vládě nakonec nezůstalo nic než tyhle digitální projekty, byl bych asi s jejím angažmá spokojenej.

Hysterický komentátor Prima CNN Martin Schmarz podle médií dostal padáka za svůj obzvlášť šťavnatý výlev v debatě s Robertem Šlachtou. Nedá mi to, abych nepřipomněl svou osobní velmi podobnou zkušenost s tímhle pánem ve stejném studiu, když se řešilo dezinfo. To, co jsem tehdy považoval za naučenou roli a řečnickou figuru k ubíjení oponentů zjevně řečnickou figurou nebylo, jak jsem se ve svém vrozeném optimismu domníval, ale bylo to spíš způsobeno absencí nevhodné medikace. No, Martine, když už i CNN prima došlo, že jsi za hranou, moc dalších možností k exhibici ti nezbývá. Ale i tak ti přeju nalezení vnitřního míru. Zasloužil by sis ho. Howgh.

Andrej Babiš vyrazil do Chorvatska, Alena Schillerová věštila pád vlády ze sklenice okurek a poslušní podřízení pana majitele ANO byli informováni o tom, že opustí evropskou frakci Renew, protože je „moc liberální a voliči by nám to (čti ANU) omlátili o hlavu.“ Andreji, buď v klidu. Tvé voliče fakt nějaké členství v jakékoli frakce nezajímá, stejně jako je nezajímá nějaký evropský program. Oni tě volí kvůli slibům, ne realizování slibů. Jsi pro ně něco jako Ježíšek nebo teď už spíš kouzelný děda, co za ně všechno vyřeší. Jsi v hlavách svých voličů figurou naděje, nikoli řešení a realizace. A kdo tomu nevěří, ať si jde stěžovat ke stadionu Martiny Sáblíkové postaveného za miliardy z lithia. Třeba.

Nikoho, kdo si v uplynulém týdnu zapnul na vteřinu internet nemohla minout zpráva o tom, že Martin Mikyska alias Mikýř vyhrál novácký Survivor. Což je reality show, kterou jsem nikdy neviděl a v rámci ochrany šedé kůry mozkové se tomu ani nehodlám vystavit. Nicméně autorovi Mikýřovy úžasné pouti internetem i tak z plna hrdla posílám gratulaci, protože to, jak si omotal kolem prstu celý český showbyznys, je prostě úctyhodné. Btw, i vláda aktuálně začíná hrát svého Survivora. Protože se Pirátka Markéta Gregorová nechala slyšet, že si o setrvání ve vládě rozhodnou na základě průzkumu mezi svými voliči. Tak good luck, Czechia!

A když jsme u těch gratulací, tak si dovolím ještě jednu. 70 slaví famózní legenda české filmové kritiky, básník, novinář a fotbalový fanda Jan Rejžek, s nímž jsem měl tu čest loni dělat pro EuroZprávy.cz rozhovor. Takže milý Jene, alespoň touto formou přeji vše nej k Vašemu jubileu!

A nezapomeňte, blíží se filmové Vary, jediná příležitost k poplácání se na zádech za to, že se nám podařilo přemluvit nějakého kdysi slavného herce, aby přijel do nejhoršího kraje ze všech a vzal si cenu za to, že přijel a je slavný.

Tak čau zas za týden.