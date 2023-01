Ruský plyn se do EU vrátí, národy si odpustí a zapomenou, myslí si Katar

Prezidentská kampaň by se měla vést slušně, kandidáti by se měli vyvarovat používání lží a urážek, protože je to nedůstojné výběru prezidenta. Novinářům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS) poté, co před budovou Národního muzea uctil památku Jana Palacha. První kolo voleb podle něj ukázalo, že občané jsou si vědomi jejich významu, když přišli hlasovat ve velkém počtu.