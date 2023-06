Rusové je ničí i kradou. Ukrajina žádá o tanky Leopard 2, Německo pošle stovku starších

"Ukrajinská armáda naléhavě potřebuje mnohem více západních bojových tanků, bojových vozidel pěchoty a dalších obrněných vozidel," řekl Melnyk podle serveru Euromaidan Press.

Bývalý ukrajinský velvyslanec v Berlíně zdůraznil, že německá armáda by mohla Ukrajině poslat další tanky nad rámec již dodaných 18, aniž by byly ohroženy její obranné schopnosti. Melnyk navrhl, že by se počet dodaných tanků na Ukrajinu mohl ztrojnásobit.

Požádal také, aby ukrajinská armáda dostala "dalších 60 bojových vozidel pěchoty Marder". O dodávku německých tanků s ohledem na současnou vojenskou situaci požádal i kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Zatímco Melnyk vyzval Německo, aby poskytlo další tanky a další obrněná vozidla, aby vyrovnalo současné ztráty, Berlín podle médií uvedl, že nemá "žádné informace" o zničených Leopardech.

Ruské ministerstvo obrany ale dnes uvedlo, že se ruským vojákům na Ukrajině podařilo ukořistit neupřesněný počet tanků Leopard a bojových vozidel pěchoty Bradley. "Tanky Leopard a bojová vozidla pěchoty Bradley jsou teď naše trofeje," napsal resort. Ministerstvo také tvrdí, že ruské síly za posledních několik dní při odrážení ukrajinských protiútoků zničily nejméně sedm tanků Leopard a pět bojových vozidel pěchoty Bradley.

Podle serveru Die Welt Německo připravuje do konce roku pro Ukrajinu více než dalších 100 tanků, půjde ale o starší typy Leopard 1A5. "V tuto chvíli nebudeme schopni nahradit všechny vyřazené tanky (na Ukrajině),", cituje deník německého ministra obrany Borise Pistoriuse.

"Od července budeme pokračovat v dodávkách tanků Leopard 1A5, které byly renovovány, a do konce roku jich bude více než 100," dodal. Berlín podle serveru Kyiv Independent oznámil přesun více než stovky starších tanků už v únoru, kdy Pistorius uvedl, že první kusy by měly dorazit v létě, ale celá šarže bude dodána na Ukrajinu až začátkem roku 2024.

Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského svádí v dlouho očekávané ukrajinské ofenzívě proti ruským silám "divoké" boje, ale že Kyjev "postupuje vpřed". Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová prohlásila, že ukrajinská vojska během protiofenzívy na jihu země osvobodila sedm obcí a postoupila o více než 6 kilometrů.

Zelenskyj ve večerním projevu také hovořil o ukrajinském postupu na bojišti. Uvedl, že i přes tvrdé boje je důležité, že je zaznamenán postup. Deštivé počasí však podle něj ztěžuje vojenské operace i postup Ukrajinců. Prezident poděkoval jednotkám za to, že do nově osvobozených obcí se vrací ukrajinská vlajka.

Maljarová označila za osvobozené obce Lobkove, Levadne, Novodarivka, Neskučne, Storoževe, Makarivka a Blahodatne. Některé z těchto obcí měly být dobyty již během minulého víkendu, nově oznámila osvobození obcí Lobkove, Levadne a Novodarivka, které se nacházejí jihovýchodně od Záporoží.

Ukrajinská armáda také hlásí postup u města Bachmut na východě země. Zelenskyj uvedl, že je obzvlášť vděčný za situaci v Bachmutu, kde ukrajinská armáda získává stále větší kontrolu. Tvrzení ale nelze nijak ověřit.