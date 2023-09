Rusové opevňují Kerčský most potopenými loděmi. Snaží se ochránit dodávky vybavení a vojáků na Ukrajinu

Různorodá opatření mají za úkol posílit odolnost 19 kilometrů dlouhého mostu a chránit trajekty převážející vojáky a zbraně ruské armádě na Ukrajině. „Rusko používá řadu pasivních obranných prostředků, jako jsou generátory kouře a podvodní bariéry, spolu s aktivními obrannými opatřeními, jako jsou systémy protivzdušné obrany,“ uvedl server Politico s odvoláním na informace britské rozvědky.

Rozvědka uvedla, že Rusové dokonce vytvořili podmořskou bariéru s potopených lodí a zadržovacích ráhen, která „má zabránit útokům plavidel bez posádky na Krymský most“.

„Mezi další protiopatření na ochranu mostu patří použití kouřových generátorů TDA-3 montovaných na nákladní automobily, jejichž cvičení proběhlo 24. května 2023. Tento kouř byl aktivován k odvrácení přicházejících vzdušných hrozeb 12. srpna 2023,“ popisuje britská zpravodajský služba.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Kerčský most za legitimní cíl. „Pro nás je to pochopitelně nepřátelské zařízení postavené v rozporu s mezinárodním právem a všemi normami. Takže je to pro nás cíl. Cíl, který přináší válku, nikoliv mír, musí být neutralizován,“ uvedl koncem července prostřednictvím videa na konferenci v Aspenu.

„Je to cesta, kterou používají ke krmení války municí. To se děje na denní bázi. Militarizuje to Krymský poloostrov,“ dodal Zelenskyj.