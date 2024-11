Admirál Radakin v pořadu britské veřejnoprávní televize řekl, že ruský národ platí ohromnou cenu za Putinovu invazi. "Rusko ztratilo 700 tisíc zabitých či zraněných osob. Tu enormní bolest a utrpení musí ruský národ trpět kvůli Putinovým ambicím," konstatoval.

Podle náčelníka generálního štábu nicméně není pochyb o tom, že ruská armáda dosahuje taktických a územních zisků a zvyšuje tlak na Ukrajině. Moskva momentálně vydává přes 40 procent rozpočtu na obranu a bezpečnost, zdůraznil.

Radakin zopakoval, že západní spojenci budou podporovat Kyjev tak dlouho, jak to bude nutné. "To je vzkaz pro prezidenta Putina i ujištění pro prezidenta Zelenského," dodal ve světle tvrzení, že zvolený americký prezident Donald Trump bude chtít vyjednat mír mezi Ukrajinou a Ruskem za cenu ukrajinských územních ústupků.

Bývalý Trumpův poradce Bryan Lanza tvrdí, že cílem jeho administrativy bude dosažení míru. Kyjev prý nemá počítat s tím, že by mu Washington pomáhal s opětovným získáním Krymu. "Pokud (Zelenskyj) přijde ke stolu a řekne, že můžeme mít mír, pokud budeme mít Krym, ukáže nám, že není seriózní. Krym je pryč," řekl pro BBC.

Mluvčí Trumpova týmu, který aktuálně připravuje předání moci z rukou Joea Bidena, reagovala slovy, že Lanza, který pracoval pro volební kampaň, nepracuje pro prezidenta Trumpa a nemluví za něj. Zelenského poradce Dmytro Lytvyn zase poznamenal, že Lanzovy výroky vytvářejí tlak na Ukrajinu, aby uzavřela mír, i když je to ruský prezident Vladimir Putin, který usiluje o pokračování války.

"Putin přichází o většinu svých lidí při útocích na frontě. Co to znamená? Je zřejmé, že chce pokračovat v bojích," řekl Lytvyn a doplnil, že Kyjev usiluje o mír od roku 2022. "Jsou tu celkem realistické návrhy. A je to Rusko, které musí být přinuceno pochopit, že mír je potřeba, ale musí být spolehlivý, aby se neopakovaly žádné ruské útoky," dodal.