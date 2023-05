Rusové poslali do vazby někdejšího zaměstnance amerického konzulátu

Zprvu to vypadalo, že wellness sauna o volném dni hodila české reprezentanty až moc do pohody, když to o čtvrtečním odpoledni bylo po první třetině nečekaně 2:0 pro Slovince. Tento nepříznivý stav vydržel téměř dvě třetiny do té doby, než zavelel k lepším výkonům nejlepší český útočník na tomto turnaji David Kubalík. Ten nejenže svými góly vyrovnal na 2:2, připsal si pak i asistenci a další gól, čímž tak dokonal hattrick. Díky vydařené třetí třetině nakonec Češi dospěli k vítězství 6:2 a dali tak zapomenout na to, že v zápase hrozila ostudná porážka.