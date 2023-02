Rusové postupují u Bachmutu. Případné vítězství bude podle médií jen symbolické

Muži bez rukou či nohou, o které je připravily miny a dělostřelecká munice, se stahují z bitevního pole protkaného zákopy a posetého krátery po ostřelování. "Je to jako u Verdunu," přirovnává boje k bitvám z prvního světové války Ivan, řidič sanitky čekající u silnice. Bitva o Bachmut, která trvá již sedmým měsícem, je podle AFP stejně jako boje na západní frontě ve Francii v roce 1916 krvavá, dlouhá a marná.

"Jde o klasický problém jako z první světové války," uvádí Mark Cancian z amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Když první pokusy Moskvy o obklíčení města selhaly, Rusko podle něj dál pokračovalo v útocích. Pokud nakonec uspějí a Bachmut dobydou, "nebude to z operačního a strategického hlediska nic znamenat", domnívá se Cancian.

"Má to velkou symboliku, takže kdyby se Bachmutu zmocnili, udělali by z toho důležitou záležitost. Ale nebylo by to tak," uvádí a dodává, že Ukrajincům zbývá jen jediné. "Pokud je to místo, kde Rusové útočí, tak Ukrajinci nemají na vybranou a musí bránit," říká Cancian.

Bitva o Bachmut je jednou z nejtvrdších bitev od začátku ruské invaze loni v únoru. Ruské síly postupně zabírají nové území, a to s podporou bojovníků soukromé Wagnerovy (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) skupiny. Ta sem vysílá všechny nové vlny žoldnéřů a říká se, že celá pole jsou posetá těly zabitých Rusů, píše BBC.

Jednotky Moskvy mají v podstatě pod kontrolou obě hlavní silnice vedoucí do města. Ukrajinské síly mají pro zásobování vyhrazenou už jen jednu úzkou přístupovou cestu, píší novináři.

"(Rusové) se snaží město dobýt už od července. Teď postupně vyhrávají. Mají víc zdrojů, takže když budou hrát o čas, vyhrají. Nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat. Možná jim dojdou zdroje. Opravdu v to doufám," uvedla Iryna, mluvčí 93. mechanizované brigády ukrajinské armády.

"Máme jenom jednu možnost - pokračovat k vítězství," řekl reportérce BBC jeden z velitelů, uvedený jen křestním jménem Ihor. Možnost stažení z Bachmutu předtím, než město Rusové obklíčí a ukrajinské jednotky odříznou, se vojákům nezamlouvá. "Pokud velení vydá takový rozkaz, dobře, rozkaz je rozkaz. Ale jaký to tedy mělo smysl, držet se celé ty měsíce, pokud musíte město opustit. Ne, to nechceme," uvedl Mychajlo z 93. mechanizované brigády.

I přes líté boje lze ale v Bachmutu stále najít život - pokud víte, kde ho hledat, uvádí reportérka BBC. Jako úkryt posloužil někdejší boxerský klub, který nyní lemují krabice s darovaným jídlem a kde si lidé mohou nabít telefony, dát si teplé jídlo nebo si prostě jen s někým pohovořit.

"Když jsme přišli, bylo tam hodně lidí - starší ženy se tísnily okolo plotny a v boxerském ringu seděli dva malí chlapci a hráli počítačové hry," píší novináři BBC. Ve městě bez vody a elektřiny podle nich zůstává 5000 obyvatel z původních zhruba 70.000.