Rusové prozradili, jak se má Asad po útěku ze Sýrie v Moskvě

"Je v bezpečí. Ukazuje to, že Rusko se chová, jak je vyžadováno v tak neobvyklé situaci," řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v exkluzivním rozhovoru pro NBC News. Podle stanice se tak stal prvním představitelem Putinova režimu, který potvrdil přítomnost Asada v Rusku.

Zástupce ruské diplomacie nicméně nebyl schopen poskytnout další podrobnosti. "Nemám ponětí, co se s ním děje právě teď," prohlásil Rjabkov a odmítl dát i svůj pohled na to, co se v uplynulých dnech stalo v Sýrii. Zdůraznil však, že ruská podpora svrženého syrského prezidenta bude pokračovat.

Lavrovův náměstek také vyloučil, že by Moskva mohla vydat Asada mezinárodní spravedlnosti. "Rusko není smluvní stranou u konvence, která zřídila Mezinárodní trestní soud," připomněl Rjabkov. Soud neuznávají ani USA, Čína či Izrael, zmínila NBC.

Už v neděli informovala americká stanice CNN s odvoláním na zprávu kremelské zpravodajské agentury TASS, že Asad i s rodinou dorazil do Moskvy. "Asad a členové jeho rodiny dorazili do Moskvy. Rusko jim z humanitárních důvodů udělilo azyl," uvedl zdroj z Kremlu podle agentury. Rusové v posledních letech podporovali Asadův režim a pomáhali ho držet při životě až do jeho definitivního pádu o uplynulém víkendu.

V průběhu nedělního dne se objevily spekulace, že by svržený syrský lídr mohl být po smrti. V okamžiku, kdy přicházely zprávy o obsazení hlavního města rebely, vzlétlo z letiště v Damašku letadlo, které nejprve nabralo směr k syrskému pobřeží. Podle informací z platformy Flightradar se však stroj náhle otočil, letěl pár minut na druhou stranu a následně z mapy zmizel.

Asad byl podle dvou zdrojů agentury Reuters ze syrské armády na palubě letadla. Zdroje řekly novinářům, že je velmi pravděpodobné, že je prezident po smrti. "Zmizelo z radaru, asi došlo k vypnutí odpovídače, ale věřím, že je pravděpodobnější, že letadlo bylo sestřeleno," řekl jeden ze zdrojů. To se nakonec nepotvrdilo.