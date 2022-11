Rusové se budou stahovat z Chersonu minimálně týden, myslí si Reznikov

"To není tak, že tyto jednotky stáhnou za den, dva. Potrvá to nejméně týden," řekl Reznikov. Ruská armáda má podle něho v Chersonské oblasti 40.000 vojáků.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve středu oznámil, že ruská armáda opustí pravý břeh Dněpru, na kterém leží také Cherson. Jde o jedinou regionální metropoli, kterou Rusové od začátku invaze na Ukrajinu ovládli.

Reznikov uvedl, že v důsledku tohoto rozhodnutí se jednotky z této oblasti budou moci přesunout na jiný úsek fronty. Hranici dlouhou 2500 kilometrů, která Ukrajinu dělí od vůči ní nepřátelských území, jako je Bělorusko, Rusko a okupované oblasti, střeží milion vojáků a dalších příslušníků bezpečnostních sil, uvedl ministr. Zima podle něho operace na bojišti zpomalí, a obě strany tak budou moci svá vojska přeskupit.

Za "bláznivé" považuje tvrzení, že Rusové by mohli při ústupu vyhodit do povětří hráz Kachovské přehrady. Tvrdí, že voda z této nádrže na Dněpru by zaplavila místa ovládaná Ruskem. "Pokud se podíváte na tamní krajinu, zjistíte, že západní břeh je vyšší a východní břeh je nižší," řekl Reznikov. "To znamená, že voda se rozlije na východ od tohoto (východního břehu), představovalo by to nebezpečí pro jejich jednotky," vysvětlil. Kyjev i Moskva se vzájemně obviňují z úmyslu přehradu zničit.

Reznikov uvedl, že pod velením generála Sergeje Surovikina, který se do čela ruských invazních sil na Ukrajině postavil v říjnu, se ruská taktika změnila. "Používá teroristické taktiky proti civilistům a infrastruktuře s využitím střel s plochou dráhou letu, raket a dronů, speciálních íránských dronů," řekl. Ukrajina naléhá na své partnery, aby Rusko označili za teroristický stát. V posledních týdnech ničí především ukrajinskou energetickou infrastrukturu - elektrárny, rozvodnou síť nebo teplárny. Podle Reznikova jsou ruské invazní jednotky pod Surovikinovým velením disciplinovanější než dříve.