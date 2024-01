Rusové se chlubí, že po půlnoci nad Krymem zmařili ukrajinský útok

"Šestého ledna kolem 0:30 moskevského času byl zmařen pokus kyjevského režimu o teroristický útok za pomoci řízených střel proti cílům na území Ruské federace. Čtyři ukrajinské střely byly zachyceny a zničeny systémy protivzdušné obrany nad Krymským poloostrovem," uvedlo ruské ministerstvo obrany podle TASS.

Okupační úřady neinformovaly o jakýchkoliv obětech či škodách, které teoreticky mohly způsobit i trosky sestřelených ukrajinských střel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.