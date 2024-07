Rusové trestají i umělecké projevy. Divadelnice míří za mříže kvůli oceňované hře

Do vězení je dostala divadelní inscenace hry Statečný sokol Finist. Jde o příběh ruských žen, které během tamní občanské války odcestovaly do Sýrie, aby se provdaly za členy teroristické organizace Islámský stát. O kauze informovala britská stanice BBC. Hra byla poprvé uvedena v roce 2020 a až do roku 2022 postupně získala dvě ocenění Zlatá maska za nejlepší dramaturgii a nejlepší kostýmy.

Podle serveru RFE/RL byly divadelnice dlouhodobě drženy ve vazbě. Ruští soudní znalci provedli expertízu, podle níž se ve hře nacházela ideologie islamismu a znaky „ideologie radikálního feminismu“. Prokurátorka Jekatěrina Denisovová také uvedla, že „hra obsahuje znaky ospravedlnění terorismu“. Uvedla to BBC s odkazem na ruskou tiskovou agenturu RBC.

Obě ženy se ale brání, jejich obhájkyně Ksenia Karpinskaja plánuje odvolání. „Představení jsme uvedli, abychom zabránili terorismu. K teroristům chovám jen odpor a odsouzení. Vůbec netuším, co má tento výběr slov společného se mnou. Nikdy jsem nesdílela žádnou formu islámu, radikální ani jinou,“ popsala Berkovičová.

„Soudní jednání bylo naprosto nezákonné a nespravedlivé. Chci, abyste věděli, že tyto dívky jsou naprosto nevinné,“ zdůraznila Karpinskaja.

Jedním z těchto expertů byl religionista Roman Silantjev. Ten podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a tvrdí, že „se tam praktikuje novopohanství satanistického charakteru“ a sám sebe považuje za zakladatele „destruktologie“. Destruktologie „komplexně zkoumá extremistické a teroristické organizace, psychokulty a nenáboženské sekty; totalitní sekty a sféru magických služeb; sebevražedné hry a záliby, smrtící subkultury mládeže a lékařský disent,“ jak popsal server Current Time. Tento pojem ale ve vědecké komunitě není uznávaný, respektive je považován za pseudovědu.

Rusko bylo za poslední měsíce terčem několika teroristických útoků, konkrétně v Moskvě a v Dagestánu. V březnu letošního roku zahynulo při útocích proti moskevské koncertní síni až 139 lidí. V červnu pak došlo k útokům na synagogu, pravoslavný kostel a post dopravní policie v Dagestánské republice na ruském severním Kavkaze. Při útocích zemřelo patnáct lidí. Policie zastřelila dva útočníky, kteří se pokoušeli uprchnout.