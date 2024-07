Rusové vydali zatykač na Navalnou. Pokud přiletí, skončí v poutech

Příkaz na vzetí Navalné do vazby na dvě měsíce byl vydán v její nepřítomnosti, protože vdova se i se svými dvěma dětmi už delší čas zdržuje v zahraniční. V očích soudu se "skrývá" před orgány činnými v trestním řízení, proto bylo vyhlášeno pátrání. Pokud by vstoupila na území Ruska, byla by zadržena.

Navalná byla před týdnem zvolena do vedení Human Rights Foundation (HRF), přičemž v čele organizace vystřídala po dvanácti letech šachového velmistra Garriho Kasparova. Vdova již dříve deklarovala, že po manželově smrti bude pokračovat v jeho práci.

Alexej Navalnyj byl jedním z nejvýraznějších kritiků prezidenta Putina a jeho vlády, organizoval různé protesty a kampaň proti korupci, což vedlo k jeho opakovaným zatčením a obviněním. Stal se také terčem několika útoků, včetně jednoho, který vedl k otravě nervovým jedem v srpnu 2020. Po otravě byl převezen do Německa, kde byl léčen. Do Ruska se vrátil v lednu 2021, ihned po příletu byl zatčen. V dubnu téhož roku byl odsouzen k trestu odnětí svobody a následně uvězněn.