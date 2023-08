Rusové ze skladu odvezli až polovinu rezervních obrněnců ze sovětských dob, ukazují snímky

Jde o jedno ze zhruba dvou desítek takových míst, které nezávislý ruský server Moscow Times dokázal identifikovat. Tento konkrétní sklad Vagžanovo se rozkládá na ploše deseti kilometrů čtverečních.

Satelitní snímky z období pět měsíců před ruskou invazí na Ukrajinu, která započala na konci loňského února, ve skladu ukazovaly zhruba 3840 tanků a obrněných vozidel ze sovětské éry. Loni v listopadu na tom samém místě bylo přítomno asi 2600 obrněnců, což představuje pokles asi 40 procent.

„Zatímco ve vojenských skladech může být technika umístěna v budovách s ventilačními a topnými systémy, uvnitř nevytápěných hangárů nebo pod venkovními přístřešky, většina obrněné techniky pozorované ve Vagžanově byla uskladněna venku,“ píše Moscow Times.

Zhruba polovině tanků v zařízení chyběly věže. Podle serveru to naznačuje, že ty, které byly v uplynulém roce odstraněny, mohly být odeslány k renovaci s novými díly a vybavením. „Moskva se stále častěji uchyluje k posílání stárnoucích tanků na bojiště, aby nahradila své ohromující ztráty techniky.“

Nizozemský projekt pro zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT) vyčíslil, že ruská armáda do konce května „přišla o více než dva tisíce tanků a tři tisíce bojeschopných vozidel své původní rezervy od chvíle, kdy loni napadla Ukrajinu.“

Rusko zároveň zpětně dováží díly pro tanky a rakety, které dříve prodalo do Indie a Myanmaru. „Potenciálně tak vylepšuje starší zbraně a vybavení určené k použití na Ukrajině,“ uvádí Moscow Times. „Zpětně dovezené vybavení zahrnuje tisíce zaměřovacích dalekohledů a kamer pro instalaci do tanků, které by podle analytiků mohly být použity k modernizaci starých ruských tanků T-72, které v současné době leží ve skladech.“