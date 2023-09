Scholz v OSN: Mír bez spravedlnosti se jmenuje diktát. Moskva si to musí konečně uvědomit

Šéf německé spolkové vlády vyzval také k reformě Rady bezpečnosti OSN tak, aby v ní větší vliv získaly země Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

"Měli bychom si dávat pozor na falešná řešení, která by byla mírem jen podle názvu. Protože mír bez svobody se jmenuje útlak. Mír bez spravedlnosti se jmenuje diktát. Moskva si to musí konečně uvědomit," prohlásil Scholz v úterý večer na margo snah o mír na Ukrajině v rámci všeobecné rozpravy 78. Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Válka na Ukrajině má podle kancléře neúnosně negativní důsledky na celý svět, a proto by mělo být do snah o uzavření míru zapojeno mezinárodní společenství. Podle něj však nelze navrhovat žádná taková řešení, která by byla proti vůli samotné Ukrajiny, nebo která by tolerovala ruský revizionismus a imperialismus.

"Za tuto válku je zodpovědné Rusko. A je to ruský prezident, který ji může ukončit kdykoli, jediným příkazem," zopakoval Scholz.

Podobná slova pronesl americký prezident Joe Biden který ve svém projevu na Valném shromáždění OSN také zdůraznil, že jedině Rusko nese plnou zodpovědnost za současnou válku na Ukrajině a jedině Rusko stojí v cestě míru.

Biden Moskvě vyčetl, že jako cenu za ukončení konfliktu požaduje ukrajinskou kapitulaci, ukrajinská území a dokonce životy ukrajinských dětí. Svět podle něj musí zůstat jednotný v obraně Ukrajiny.

Biden také varoval, že žádný národ nebude v bezpečí, pokud "necháme Ukrajinu rozřezat". Rusko podle něj věří, že se svět unaví a dovolí mu brutálně a bez následků ničit Ukrajinu.

Americký prezident následně vyzval světové vůdce, aby nesnižovali podporu Ukrajině. Podle něj Rusko počítá s tím, že země budou unavené z dlouhodobého konfliktu v Kyjevě. Dodal, že samotné Rusko stojí v cestě rezoluci o míru.

"Pokud opustíme základní principy Spojených států, abychom uklidnili agresora, může mít kterýkoli členský stát v tomto orgánu jistotu, že je v bezpečí?" zeptal se v projevu.