Severní Korea odpálila raketu, asi se špionážním satelitem. Japonsko vydalo varování

V reakci na údajné vypuštění "kosmické nosné rakety" ze strany Severní Koreje vydalo Japonsko výjimečné nouzové varování pro prefekturu Okinawa. Japonský varovný systém J-Alert vyzval obyvatele Okinawy, aby se okamžitě uchýlili do budov nebo podzemí kolem 6:30 ráno, informuje server Japan Times.

Severokorejské úřady informovaly Japonsko a mezinárodní organizace o plánovaném vypuštění své první vojenské družice před 11. červnem a dnešní raketa mohla nést tento náklad. Tato událost je důležitá z bezpečnostního hlediska a vyžaduje další vyšetřování.

V průběhu středy v celém Soulu zněly sirény kvůli varování, které vydalo město jenž vyzývalo občany k přípravě na možnou evakuaci. Avšak později Ministerstvo vnitra oznámilo, že varování bylo spuštěno omylem a armáda potvrdila, že start rakety nebude mít žádný dopad na hlavní město. Tato situace ukazuje na důležitost precizního a spolehlivého informování ve vztahu k bezpečnosti, informuje deník The Guardian.

Raketu Severní Korea odpálila dnes v 6:29 místního času (úterý 23:29 SELČ) z kosmodromu na svém západním pobřeží, uvedla podle agentury Kjódó Jižní Korea.

Japonsko ani Jižní Korea bezprostředně nehlásily žádné škody. Japonský premiér Fumio Kišida podle agentury Kjódó uvedl, že na japonském území projektil nenapáchal žádné škody.

Podle jihokorejské agentury Jonhap byla v úterý oznámena informace, že Severní Korea informovala Mezinárodní námořní organizaci o svém plánu provést test vojenské průzkumné družice v období mezi 31. květnem a 11. červnem. S tímto plánem však nesouhlasily Jižní Korea a Japonsko, které poukázaly na to, že by to bylo v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

Pro vyslání satelitu do vesmíru musí Severní Korea využít technologii balistických raket, což je v rozporu s ustanoveními rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Dříve se vysílání družic ze strany Severní Koreje vnímalo jako zakamufování raketových testů, které země provádí tímto způsobem.