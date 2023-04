Singapur popravil 46letého Tangaraju Suppiaha kvůli kilogramu marihuany

Americká hudební ikona i bojovník za lidská práva a rovnoprávnost Harry Belafonte dnes zemřel, bylo mu 96 let. Příčinou úmrtí bylo selhání srdce, řekl deníku The New York Times jeho dlouholetý mluvčí Ken Sunshine. Zpěvák, který vedl hudební žebříčky i kampaně za občanská práva, zemřel ve svém bytě na Upper West Side na Manhattanu.