Skončí válka v Izraeli? USA vnímají průlom v jednáních s Hamásem

"Dosáhli jsme průlomu," tvrdí zdroj agentury. Nepředpokládá se však, že by v průběhu dní došlo k uzavření dohody. Zdroj nicméně vyjádřil naději, že dojde k dohodě, která povede směrem k trvalému příměří v Pásmu Gazy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek informoval amerického prezidenta Joea Bidena o rozhodnutí vyslat delegaci, která bude pokračovat v přerušených rozhovorech s Hamásem o propuštění rukojmích.

"Domníváme se, že se tu otevírá poměrně významná příležitost, a vítáme připravenost premiéra pokusit se ji využít tím, že zplnomocní svůj vyjednávací tým k přímému zapojení," uvedl zdroj z administrativy prezidenta Bidena.

Netanjahu ovšem podle jistého izraelského představitele zdůraznil vyjednavačům předtím, než učinil rozhodnutí, že válka v Pásmu Gazy skončí až po "dosažení všech cílů, ani o chvíli dřív".

Premiérova kancelář neupřesnila, kde se má konat další kolo jednání s Hamásem. Izraelská média však naznačila, že delegace vedená šéfem Mosadu má brzy vycestovat do katarského Dauhá. Uvedl to web Times of Israel.

Biden představil návrh příměří na konci května. První fáze by trvala šest týdnů. Podle prezidenta by zahrnovala "celkové a úplné příměří, stažení izraelských sil ze všech obývaných oblastí Gazy, propuštění rukojmích včetně žen, starších lidí a zraněných výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů".

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí.

Návrh počítá s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.