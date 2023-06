Šmyhal potvrdil, že ukrajinští piloti už cvičí ve Velké Británii

Šmyhal v pondělí jednal v Kyjevě s britským ministrem zahraničí Jamesem Cleverlym o pokračující vojenské pomoci Ukrajině a její integraci do NATO, informovala agentura Ukrinform s odvoláním na jeho vyjádření na telegramu. Premiér podotkl, že ukrajinské ozbrojené síly už se přeformátovávají na standardy aliance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek řekl během tiskové konference s estonským prezidentem Alarem Karisem, že vstup do NATO je stále nejlepší bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu. "Jsme však rozumní lidé a chápeme, že nemůže zatáhnout země NATO do války. Proto také chápeme, že se nemůžeme stát členy NATO, dokud zuří válka. Ne proto, že nechceme, ale protože je to nemožné," uvedl podle TVP. O den dříve na summitu Evropského politického společenství v Moldavsku podle téhož webu prohlásil, že Kyjev chce jasné rozhodnutí o své budoucnosti v alianci na červencovém summitu v litevském Vilniusu.

Šmyhal dnes poděkoval Británii za podporu, její vůdčí pozici při tvorbě "koalice stíhaček" a ochotu trénovat ukrajinské piloty. Podle jeho slov už první ukrajinští piloti absolvují výcvik.