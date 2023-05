Spekulace se potvrdily. Lukašenko je podle Ruska skutečně nemocný

Spekulace o zdraví Lukašenka se začaly internetem šířit poté, co se zúčastnil oslav konce války v Moskvě. Podle serveru Naša Niva měl Lukašenko během přehlídky ve tváři zhroucený výraz a po přehlídce nebyl schopen s Putinem a dalšími státníky dojít ujít ani 300 metrů k hrobu neznámého vojína v Alexandrovském sadu.

Podle bulvárního serveru Daily Mail údajně Putina dokonce požádal o pomoc a chtěl, aby mu zajistil dopravu. Nepotvrzené informace ze sociálních sítí navíc uváděly, že krátce po přehlídce Lukašenko odletěl zpět do vlasti, přičemž ho měla cestou doprovázet sanitka.

V tu chvíli se na internetu objevila tvrzení, která uváděla, že běloruský vůdce onemocněl ještě dříve, než odletěl do Moskvy, a na oslavách na Rudém náměstí musel být přítomen z donucení. Už několik dní předtím se neobjevoval na veřejnosti a po přehlídce byl naposledy spatřen v Minsku, kdy u příležitosti Dne vítězství položil květiny.

Běloruská média se sice pokusila tvrzení vyvrátit a dnes zveřejnila fotografii, která ukazuje Lukašenka na návštěvě velitelství letectva a protivzdušné obrany. Podle serveru Naša Niva na ní ale má Lukašenko ovázanou ruku, ale jinou než v Moskvě. Jeho zdravotní stav tak může vyžadovat napojení na kapačky.

Minsk ale k jeho zdravotnímu stavu neposkytl žádné informace a ani Kreml nechce zdravotní stav běloruského vůdce komentovat. Ruská Státní duma ale informace o Lukašenkově nemoci potvrdila.

"Není to nic nadpřirozeného, není to covid. Ten člověk prostě onemocněl. Navzdory skutečnosti, že onemocněl, považoval za svou povinnost přijet do Moskvy a večer téhož dne uspořádal akce v Minsku. Asi si potřebuje odpočinout, to je všechno," uvedl Zatulin.

Ačkoliv vocid vyvrátil, diagnózu běloruského vůdce nesdělil. Není tedy zřejmě, o jakou nemoc se jedná a jak vážný je jeho stav. Podle některých spekulací Lukašenka paralyzují problémy se zády a potřeboval by na Západě podstoupit operaci, kterou ale kvůli sankcím nelze realizovat. Některá média dokonce tvrdí, že jeho nemoc je vážná, že prodělal infarkt či dokonce že je po smrti. Žádnou z těchto informací se ale nepodařilo potvrdit.