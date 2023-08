Stavěl se za Putina i proti němu. Kdo byl Jevgenij Viktorovič Prigožin?

Jevgenij Prigožin absolvoval sportovní internátní učiliště a závodně se věnoval běhu na lyžích. Již v mládí se dostal do konfliktu se zákonem a byl podmíněně odsouzen za krádež. V roce 1981 byl pak odsouzen na 12 let vězení za účast na loupežích organizované zločinecké skupiny a dalších trestných činech. Strávil devět let ve vězení a po propuštění se rozhodl zapojit do podnikání.

Prigožin začal svou podnikatelskou kariéru provozováním stánku s občerstvením. Postupně však rozšířil své podnikání a přispěl k vzniku sítě supermarketů. Jeho nejvýznamnějším úspěchem bylo otevření luxusní restaurace v Petrohradu, která získala velkou popularitu mezi tamní elitou. Restaurace se stala oblíbeným místem setkávání místní smetánky a několikrát ji navštívil i tehdejší prezident Vladimir Putin.

Díky svým spojením s Kremlu získal Prigožin řadu zakázek na poskytování VIP služeb a otevřel dokonce restauraci přímo v budově parlamentu. Tyto vazby mu umožnily navázat kontakty s mnoha vlivnými lidmi v Rusku, a podle médií se domníváno, že dokázal využívat tuto síť spojení ve svůj prospěch.

I přes kontroverze spojené se svou minulostí a obvinění ze zapojení do různých nekalých praktik si Jevgenij Prigožin vybudoval významné postavení v ruském byznysu a politickém prostředí. Jeho úspěch v gastronomii mu vynesl přezdívku "Putinova šéfkuchaře" kvůli údajnému blízkému vztahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prigožin se stal známým nejen díky svému podnikání v oblasti potravinářství, ale také kvůli svému zapojení do jiných odvětví, jako je mediální a vojenský průmysl.

Jednou z nejznámějších aktivit spojených s Prigožinem je vedení soukromé vojenské skupiny známé jako Wagnerova skupina. Wagnerova skupina se objevila na scéně v roce 2014, když byla zapojena do bojů na východě Ukrajiny, zejména v Krymu a Donbasu. Wagnerova skupina je označována jako "soukromá armáda" nebo "místní námezdní vojsko" a je financována a řízena Prigožinem.

Skupina se podílela na několika vojenských operacích po celém světě, včetně bojů v Sýrii, kde Prigožinovo zapojení bylo spojováno s ruskou intervencí v konfliktu. Wagnerova byla v minulosti označována za nástroj ruské vlády k prosazování jejích zájmů v zahraničí, přičemž Prigožin byl považován za blízkého spojence Vladimira Putina.

Skupina wagnerovců byla obklopena kontroverzemi a spekulacemi ohledně svého financování, struktury a účelu. Její členové jsou často považováni za "námezdní vojáky", kteří jsou najímáni za účelem plnění ruských zájmů mimo oficiální vojenské kanály. Existují také obvinění z toho, že Wagnerova skupina se účastní nelegálních a neetických aktivit, včetně porušování lidských práv.

Prigožin a jeho spojení s Wagnerovou skupinou byly předmětem mezinárodního zájmu a vyvolaly kontroverze. Rusko a Prigožin samotný až do války na Ukrajině popírali jakoukoli účast ve vojenských operacích a tvrdili, že Wagnerova skupina je soukromou bezpečnostní firmou, která operuje nezávisle na ruské vládě.

Wagnerova skupina přesto působila v několika zemích včetně Ukrajiny, Sýrie, Iráku a několika afrických zemí. Podle údajů Evropské unie byl do vzniku skupiny zapojen i bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU a podplukovník v záloze Dmitrij Utkin.

V letech 2014 až 2015 působila Wagnerova skupina v mezinárodně neuznaných separatistických útvarech na východě Ukrajiny, konkrétně v Doněcké a Luhanské lidové republice. V roce 2015 se poté přesunula do Sýrie.

Předpokládá se, že tato jednotka sehrála klíčovou roli při dobytí Palmýry, která byla do té doby kontrolována takzvaným Islámským státem. Mnoho vojáků z této skupiny bylo oceněno ruskými řády a medailemi za své zásluhy. V prosinci 2016 byl Dmitrij Utkin, zakladatel skupiny, pozorován při slavnostní recepci v Kremlu a později se objevil na snímku společně s prezidentem Vladimirem Putinem.

Sám Prigožin byl roku 2018 zařazen na sankční seznam USA a roku 2020 na sankční seznam EU. Až v minulém roce Prigožin veřejně přiznal své napojení na Wagnerovu skupinu prostřednictvím příspěvku na ruské sociální síti Vkontakte, kde uvedl, že skupinu založil v roce 2014.

Nicméně Prigožin a Wagnerova skupina nadále zůstávají předmětem spekulací a vyvolávají otázky o soukromých vojenských společnostech, jejich roli v moderním boji a vlivu, který mohou mít na mezinárodní bezpečnostní situaci.