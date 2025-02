Zelenskyj si chce udržet americkou podporu a s ní šanci na přežití Ukrajiny

"Nejspíš by to bylo hodně, hodně, hodně složité. Samozřejmě, že i ve všech složitých situacích máte šanci," řekl Zelenskyj pro pořad Meet the Press během mnichovské bezpečnostní konference. Šance Ukrajiny přežít by se podle jejího lídra bez americké pomoci výrazně snížila. "Myslím, že je velice důležitá, kritická," prohlásil o podpoře Washingtonu.

Ukrajinský prezident konstatoval, že nechce vůbec přemýšlet o boji s Ruskem bez americké pomoci. "Nechci přemýšlet o tom, že nebudeme strategičtí partneři," podotkl.

Zelenskyj je přesvědčen, že Ukrajina by byla zranitelná při případném dalším velkém ruském útoku, pokud nebude pokračovat americká vojenská podpora.

Lídr napadené země se také vyjádřil k záměrům ruského protějška Vladimira Putina. Šéf Kremlu podle něj v současnosti nestojí o ukončení války, ale chtěl by se dohodnout na příměří, během kterého by byly uvolněny mezinárodní proruské sankce a zároveň by se ruská armáda dala dohromady.

"To je to, co on doopravdy chce. Chce pauzu, přípravy, výcvik, odstranění některých sankcí," dodal Zelenskyj.