Zelenskyj: Trump mi řekl, že Putin chce ukončit válku. Odpověděl jsem mu, že je lhář

„Trump mi řekl, že Putin chce zastavit válku. Řekl jsem mu: ‚Putin je lhář. Doufám, že na něj budete vyvíjet tlak, protože mu nevěřím,‘“ uvedl Zelenskyj.

Telefonát mezi Trumpem a Putinem, který proběhl ve středu, vyvolal v Kyjevě i v celé Evropě silné reakce. Zdá se, že Washington a Moskva se snaží rozhodnout o budoucnosti Ukrajiny mezi sebou, což v Kyjevě vyvolává obavy.

Zelenskyj varoval, že pokud by USA a Rusko vedly jednání bez účasti Ukrajiny, mohlo by to posílit Putina. „Trump je podle mě silnější než Putin. Ale tyto telefonáty s Putinem jsou pro nás rizikem,“ dodal.

Ukrajinský prezident připomněl své vlastní zkušenosti s jednáním s Kremlem. V roce 2019 se Zelenskyj setkal s Putinem kvůli příměří a výměně zajatců. I když Moskva tehdy propustila 100 ukrajinských vězňů, ruská armáda okamžitě porušila dohodnuté příměří.

„Putin nikdy nepřistoupí na příměří a nebude se ho držet. To je důvod, proč jsem prezidentovi (Trumpovi) řekl, že telefonáty jsou jen telefonáty. Ale nečiňte žádná rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny. Nejde jen o mě, ale o celou naši zemi. Pokud se dohodneme na pauze, pomůže to jen Putinovi. A já nechci být tím prezidentem, který mu pomohl okupovat moji zemi,“ zdůraznil Zelenskyj.

Zelenskyj v Mnichově také připomněl historickou souvislost s mnichovskou dohodou z roku 1938, kdy západní mocnosti umožnily nacistickému Německu obsadit Sudety.

„Mírová dohoda nemůže být podepsána v Mnichově, protože to je Mnichov a my si pamatujeme, co tu bylo podepsáno v minulosti,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Zelenskyj zároveň uvedl, že je připraven kdykoliv odcestovat do Washingtonu na jednání s Trumpem, ale dosud nedostal žádné pozvání. Podle něj Ukrajinu čeká ještě mnoho práce, než bude možné hovořit o konkrétních mírových dohodách.