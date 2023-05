Summit G7: Po ostrých slovech proti Číně přichází zklamání, píše tisk

Summit G7 proběhl krátce poté, co Světová meteorologická organizace varovala před možností, že globální oteplování do pěti let dosáhne hranice 1,5 stupně Celsia. Skupina zemí vedená Nizozemskem, Novým Zélandem a Chile v pátek G7 vyzvala, aby se zasadila o snahu ukončit užívání fosilních paliv.

Lídři G7 se ve společném prohlášení tématu věnují, nestanovili ale termín pro uzavření uhelných elektráren. Postavilo se proti tomu Japonsko, které je na uhlí, ropě a plynu závislé. Podle serveru tak výsledek summitu kritizují aktivisté, kteří tvrdí, že závazky přijaté na summitu jsou slabé a přehlíží sílících varování vědců z celého světa.

Kromě klimatických změn se státy věnovaly i situaci na Ukrajině a Číně. V prohlášení vydaném v době příjezdu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzvaly Peking, aby udělal více pro zastavení ruské války na Ukrajině. "Vyzýváme Čínu, aby tlačila na Rusko, aby zastavilo svou vojenskou agresi a okamžitě, úplně a bezpodmínečně stáhlo své jednotky z Ukrajiny," uvedli lídři v prohlášení.

Server Politico připomíná, že klíčovým momentem zasedání je fakt, že USA a Evropa, dvě hlavní složky G7, nalezly v otázce postoje k Číně stejnou řeč. Ostatně se v něm projevil i smířlivý postok, který zaujímá Francie a Čína. Prohlášení tak začíná informací o tom, že Západ je připraven budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Čínou.

Server Financial Times ale podotkl, že prohlášení je nesilnější kritikou Pekingu, s jakou kdy G7 přišla. "Nejvyspělejší ekonomiky světa stupňují svoji odpověď na rostoucí vojenskou hrozbu a ohrožení ekonomické bezpečnosti ze strany Pekingu," napsal server.

Čína se proti společnému prohlášení lídrů ostře vymezila. Výstup G7 kritizoval i ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov, který tvrdí, že rozhodnutí přijatá na summitu mají za cíl "dvojí omezení vlivu" Ruska a Číny.

Čína by podle prohlášení G7 měla opustit od pokusů změnit silou nebo nátlakem status quo v jihovýchodní Asii. Státy tak odkazují především na Tchaj-wan, proti čemuž se ale Čína brání. Tamní diplomacie uvedla, že s prohlášením důrazně nesouhlasí, protože G7 ignoruje čínské obavy, útočí na ni a vměšuje se do jejích vnitřních záležitostí.

Podle Lavrova je prohlášení protiruské a protičínské. Podotkl, že cílem přijatých rozhodnutí je zároveň omezit vliv Ruska i Číny, a uvedl, že Západ využívá Ukrajinu jako nástroj k docílení strategické porážky Ruska.