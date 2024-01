Sunak přivezl do Kyjeva další pomoc Ukrajině. Nezakolísáme, řekl Zelenskému

"Jsem tu s jednou zprávou: Spojené království nezakolísá. Budeme stát po boku Ukrajiny v jejích nejtemnějších hodinách i v lepších časech, které přijdou," řekl Sunak v Kyjevě podle agentury AP. Britská BBC připomněla, že Velká Británie je po USA druhým největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině.

Nově ohlášená pomoc podle Downing Street poslouží k zajištění střel dlouhého doletu, dronů, systémů protivzdušné obrany či dělostřelecké munice. Minimálně 200 milionů liber má jít na rozsáhlý program rychlých nákupů a výroby tisíců průzkumných, útočných i námořních dronů.

Sunakova kancelář uvedla, že půjde o zatím největší provedenou dodávku dronů na Ukrajinu. Velkou část výroby budou mít na starosti sami Britové. Ohledně bezpilotních strojů chtějí také zesílit spolupráci s dalšími spojenci.

Podle webu Ukrainska Pravda došlo také k podpisu bilaterální dohody o bezpečnostní spolupráci mezi Ukrajinou a Velkou Británií. Formálně má smlouva platit deset let s možností dalšího prodloužení, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale prohlásil, že britské závazky budou platit do chvíle, kdy Ukrajina vstoupí do NATO.

Sunak připomněl, že Londýn jako první poskytl Kyjevu smrtící zbraně, konkrétně tanky a střely dlouhého doletu. Obě strany se v rámci dohody zavázaly ke sdílení zpravodajských informací či spolupráci v obranném průmyslu.