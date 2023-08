Světem se šíří nová varianta koronaviru. Může být mutace Eris nebezpečná?

"EG.5 podle mých odhadů nepředstavuje mimořádné nebezpečí," řekl Neher, vedoucí pracovní skupiny pro výzkum virů a bakterií na univerzitě ve švýcarském Basileji.

Tato varianta, nazývaná také Eris podle starořecké bohyně sváru, se šíří pozoruhodně rychle a dokáže se vyhnout působení imunitního systému, píše DPA. Závažnost onemocnění je však ve srovnání s jinými variantami nezměněna.

Světová zdravotnická organizace WHO ve středu EG.5 označila za tzv. varianta zájmu. Dodala však, že na základě dosavadních pozorování by pro veřejné zdraví neměl představovat větší hrozbu než jiné varianty.

První případy EG.5 podle WHO zaznamenaly v únoru letošního roku. V období 17. – 23. července podle údajů WHO tvořil 17,4 procenta všech případů koronaviru ve světě a brzy by se mohl v některých zemích – dokonce i globálně – stát dominantní variantou.

EG.5 má jednu mutaci, která mu umožňuje lépe se vyhnout působení imunitního systému. "Ta samá mutace se však vyskytuje i u jiných variant," vysvětlil Neher.

Profesor rovněž upozornil, že na konci léta po období s nízkým počtem případů se jejich počty opět zvýší."EG.5 v zásadě není odlišný od jiných variant, prochází však postupným - ale rychlým - vývojem, jak ve spojitosti s SARS-CoV-2 již nějakou dobu pozorujeme," dodal.

Koronaviry mají tendenci měnit se mutacemi. Mutace jsou náhodné změny v genetickém materiálu viru během jeho replikace. Většina mutací je buď neutrální nebo má minimální vliv na vlastnosti viru. Nicméně některé mutace mohou způsobit změny ve vlastnostech viru, jako je jeho schopnost přenosu, závažnost onemocnění a odolnost vůči imunitní odpovědi.

Během pandemie covidu-19 byly pozorovány různé mutace koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Některé z těchto mutací získaly zvýšenou pozornost, například britská varianta vykazuje několik mutací, které zahrnují změny v klíčovém proteinu spike, který viru umožňuje vázat se na lidské buňky. Tato varianta byla spojena s vyšší mírou přenosnosti, což znamená, že se rychleji šíří mezi lidmi.

Jihoafrická varianta také obsahuje mutace v proteinu spike a byla spojena s možným snížením účinnosti některých vakcín a monoklonálních protilátek. Nicméně většina vakcín stále poskytuje ochranu proti závažným průběhům nemoci.