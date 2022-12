Švýcarsko se přidalo k cenovému stropu na ruskou ropu

Společnost Twitter zablokovala na své stejnojmenné sociální síti účty několika renomovaným novinářům, kteří se ve svých příspěvcích zabývali majitelem společnosti Elonem Muskem a při tom podle Twitteru porušovali nové smluvní podmínky. Mezi zablokovanými jsou mimo jiné redaktoři deníků The New York Times, The Washington Post či stanice CNN. Mluvčí Twitteru serveru The Verge sdělila, že pozastavení účtů souvisí s lokalizačními daty, která tito novináři o Muskovi sdíleli.