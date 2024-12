Syrští povstalci mají na kontě další úspěch. Po deseti letech sebrali Asadovi další klíčové město

Syrská armáda ve čtvrtek oznámila, že se musela stáhnout z Hamy, když povstalci "pronikli do několika částí města". Islamistická skupina Hayat Tahrir al-Šám (HTS), která vede ofenzivu, uvedla, že během svého postupu osvobodila stovky "nespravedlivě zadržovaných" osob z centrální věznice v Hama.

Hama je po Aleppu druhým významným městem, které povstalci v rámci své týdenní ofenzivy obsadili. Po úspěchu v Aleppu se jejich jednotky přesunuly na jih do Hamy a nyní plánují pokračovat směrem k Homsu, dalšímu strategicky důležitému městu na cestě do hlavního města Damašku.

Mluvčí povstalců ve čtvrtek prohlásil: "Naši hrdinní lidé v Homsu, váš čas přišel."

Hama má nejen klíčovou strategickou polohu – je křižovatkou zásobovacích tras mezi Damaškem a Aleppem –, ale i symbolický význam. Město bylo v roce 1982 dějištěm brutálního masakru, kdy Hafez al-Asad, otec současného prezidenta, nařídil vojenský zásah proti povstání. Podle zprávy Amnesty International z roku 1983 přišlo během tohoto zásahu o život 10 000 až 25 000 lidí.

Hama byla rovněž jedním z prvních míst, kde v roce 2011 vypukly protesty během Arabského jara. Tyto události nakonec vedly k občanské válce, která od té doby stála život více než 300 000 civilistů a proměnila miliony Syřanů v uprchlíky.

Úspěšná ofenziva povstalců znamená těžkou ránu nejen pro Asadův režim, ale také pro jeho zahraniční spojence – Írán a Rusko. Oba státy v uplynulých letech investovaly značné prostředky a vojenské zdroje do podpory syrského režimu, aby zajistily jeho přežití.

Videa, která geolokovala CNN, zachycují povstalce slavící jejich průlom do Hamy, přičemž radost a překvapení jsou patrné z jejich reakcí. Abu Mohammad Al Jolani, vůdce HTS, označil vstup do Hamy za symbolické uzavření "čtyřicet let staré rány".

Pád Hamy signalizuje možné znovuoživení syrské občanské války, která se v posledních letech soustředila spíše na menší boje a diplomatické vyjednávání. S postupem povstalců směrem k Homsu a možným ohrožením Damašku zůstává otázkou, jaká bude reakce Asadova režimu a jeho zahraničních spojenců.