Testování vody u Fukušimy neprokázalo žádné zvýšení úrovně radioaktivity

Japonské ministerstvo životního prostředí informovalo o výsledcích provedených analýz. Proces vypouštění vody do oceánu byl silně kritizován Čínou, zatímco japonské firmy v okolí Fukušimy hlásí, že dostávají stovky hrozivých hovorů z čínských telefonních čísel.

Vypouštění radioaktivní vody z elektrárny Fukušima začalo ve čtvrtek. Podle provozovatele elektrárny, společnosti TEPCO, je celý proces bezpečný. Voda prochází důkladným filtračním systémem, který odstraňuje většinu nebezpečných složek s výjimkou tritia, což je izotop vodíku. Odborníci však zdůrazňují, že tritium je škodlivé až v případě vysokých koncentrací, které v případě vody z Fukušimy nehrozí.

Zvláštní pozornost je věnována sledování koncentrace tritia, a proto se pravidelně provádějí testy mořské vody na 11 místech v okolí elektrárny. První výsledky ukázaly, že koncentrace tritia je výrazně pod stanoveným limitem, a to přibližně sedm až osm becquerelů na litr.

Japonsko si pro tuto operaci stanovilo limit 1500 becquerelů na litr, což je přísnější hodnota než ta, kterou ustanovila Světová zdravotnická organizace (WHO). WHO považuje za bezpečnou vodu s obsahem tritia nižším než 10 000 becquerelů na litr.

Ministerstvo životního prostředí se zavázalo provádět pravidelné testy každý týden po dobu nejméně tří měsíců. Postupné vypouštění vody z Fukušimy do oceánu by mělo probíhat dalších 30 let.