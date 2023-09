Tomu musíte zabránit, to si Slovensko nezaslouží. Babiš vyzýval Slováky, ať nevolí hlavní vyzyvatele Fica

Od půlnoci ze středy na čtvrtek na Slovensku platí moratorium pro zveřejňování předvolebních průzkumů veřejného mínění a vedení kampaně kandidujících subjektů.

To však nezabránilo někdejšímu českému premiérovi Babišovi vyzvat Slováky, ať nevolí Progresívne Slovensko, které přirovnal k českým Pirátům. „Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný osud nepřeju,“ popisoval ve videu zveřejněném na Instagramu.

Prohlášení pronesl zejména ve slovenštině. „I když žiju 30 let v České republice, na Slovensku mi velmi záleží,“ uvedl. „Jako bývalý předseda vlády jsem měl skvělou spolupráci s premiérem Petrem Pellegrinim. Společně jsme bojovali za zájmy slovenských a českých občanů v Bruselu, a samozřejmě i V4 fungovala,“ pokračoval.

„Stejné to bylo s premiérem Robertem Ficem, když jsem byl ministr financí v Sobotkově vládě. Potom přišel Igor Matovič, všechno to zrušil a dal nám na vědomí, že Česká republika je jednou z moha zemí, že už nejsme ta preferovaná země. Ale to nejhorší, co se vám může stát, je, že budete mít ve vládě Progresívne Slovensko,“ dodal.

Zdůrazňoval, že stejně jako Piráti jsou „promigranští a zelení šílenci“. „A co se u nás děje? To se stane i u vás. Navyšují daně, snižují důchody, přesvědčují nás o tom, kolik máme pohlaví, chtějí legalizovat drogy. Tomuto vy přece musíte zabránit. To si Slovensko nezaslouží. Tak prosím, rozhodněte ve volbách o vládě, která bude svrchovaná a bude bojovat za zájmy slovenských občanů,“ líčil Babiš.

Na Babišův projev reagoval předseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. „Rozumím, že má volnější vztah k zákonům, ale mohl by zkusit respektovat aspoň ty slovenské. A tedy nevyjadřovat se ve prospěch nebo neprospěch kteréhokoliv kandidujícího subjektu na Slovensku v čase moratoria,“ napsal rovněž na Instagramu.

„Zároveň mu chci připomenout, že se sám hlásí ke stejné politické frakci evropských liberálů jako Progresívne Slovensko, které kritizuje. Myslím, že by to pro něj mohl být podnět k zamyšlení, jestli ještě stále chce patřit do této politické rodiny,“ poznamenal předseda dle průzkumů druhé nejsilnější strany.