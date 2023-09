Trojlístek Pchjongjang-Moskva-Peking znervózňuje okolní země. Rusko může financovat jaderný program KLDR

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v červenci při návštěvě Severní Koreje u příležitosti „dne vítězství“ v Korejské válce prohlásil její armádu za „nejsilnější na světě“ a spolu s představitelem čínské komunistické strany Lim Hongzhongem ocenil nové severokorejské útočné drony a balistické rakety s jadernými hlavicemi.

Britská stanice BBC nyní podrobně zanalyzovala , co může znamenat spojenectví Severní Koreji a Ruské federace oběma zemím přinést. Zatímco Moskva „zoufale potřebuje zbraně“, Severní Korea „zoufale potřebuje peníze a potraviny“. Pro obě strany je tedy vzájemná pomoc velmi výhodnou transakcí, jak BBC spolupráci nazvala.

EuroZprávy.cz v úterý ráno informovaly o plánované návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una v ruském Vladivostoku. Tyto informace vyvolávají závažné obavy nejen na straně Washingtonu, nýbrž i Soulu. Zatímco se Západ obává severokorejských zbraní na Ukrajině, Jižní Korea řeší, jak se bude její posílený severní soused chovat.

Do spolupráce se navíc zapojuje i Peking, jak zjistila jihokorejská rozvědka. „Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navrhl, aby Rusko, Čína a Severní Korea uspořádaly společná námořní cvičení, podobná těm, která provádějí USA, Jižní Korea a Japonsko a která Kim Čong-un tak nesnáší,“ citovala BBC její prohlášení.

Dalším z obývaných faktorů je severokorejský jaderný program. Ten může díky ruským technologiím dosáhnout vyšší úrovně než dosud, jelikož Ruská federace je bezpochyby zkušenou jadernou mocností a do svého programu bohatě investuje. Soul se však domnívá, že taková spolupráce je nepravděpodobná, protože by pro Rusko „mohla být strategicky nebezpečná“.

Výzkumník Yang Uk z Asijského institutu pro politická studia varoval, že Rusko nemusí Pchjongjangu na oplátku poskytovat zbraně, ale financovat tamní jaderný program. „Pokud Rusko zaplatí ropou a potravinami, může oživit severokorejskou ekonomiku, která by pak mohla posílit i severokorejský zbrojní systém. Je to pro ně další zdroj příjmů, který neměli,“ shrnul.

Životaschopnost Severní Koreje je ale důležitá i pro Peking. „Severní Korea poskytuje Pekingu užitečnou nárazníkovou zónu mezi ním a americkými silami umístěnými v Jižní Koreji, což znamená, že se mu vyplatí udržovat Pchjongjang nad vodou,“ píše BBC.

Putinova vstřícná politika vůči Kimovi může Severní Koreu podpořit v „diverzifikaci své podpůrné sítě“. „Vzhledem k tomu, že Rusko je tak zoufalé, může mít severokorejský vůdce pocit, že si od Moskvy může vymoci ještě větší ústupky než od Pekingu. Putin by mohl souhlasit s mlčením tváří v tvář severokorejskému jadernému testu, zatímco pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga by to mohl být příliš velký krok,“ doplnila britská stanice.