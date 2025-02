Mussajev, který sloužil v 6. ředitelství KGB zodpovědném za kontrarozvědnou podporu v ekonomice, uvedl, že jedním z hlavních cílů této jednotky bylo „verbování podnikatelů z kapitalistických zemí“. Tvrdí, že Trump, tehdy čtyřicetiletý newyorský developer, byl jedním z těchto rekrutů.

Svá tvrzení Mussajev zveřejnil v příspěvku na Facebooku, ale neposkytl k nim žádné důkazy. Dodal, že osobní složka agenta „Krasnova“ byla odstraněna z FSB a nyní ji údajně spravuje jeden z blízkých spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina.

Toto obvinění přispívá k dlouhodobým spekulacím o Trumpových vazbách na Rusko, které sahají až k jeho první návštěvě Moskvy v roce 1987. Tehdy se Trump vydal do Sovětského svazu, aby zde prozkoumal možnosti realitních projektů. Cestu mu údajně usnadnili sovětští představitelé, což vyvolalo otázky, zda šlo pouze o běžnou obchodní příležitost, nebo něco složitějšího.

Podobné tvrzení podle serveru Mirror dříve učinili i jiní bývalí zpravodajští důstojníci. Bývalý major KGB Jurij Švec tvrdí, že Trump byl ruskými zpravodajskými službami "kultivován jako aktivum" již od roku 1977, kdy se oženil s českou modelkou Ivanou Zelníčkovou.

Švec naznačuje, že Trumpova cesta do Moskvy v roce 1987 byla organizována KGB s cílem podpořit jeho politické ambice. Poukázal také na to, že Trump po návratu do USA publikoval v novinách celostránkové inzeráty kritizující americkou zahraniční politiku, což prý bylo ovlivněno sovětskými zájmy.

Navzdory těmto obviněním dosud neexistují žádné konkrétní důkazy, které by potvrzovaly, že Trump byl KGB skutečně naverbován. Sám Trump opakovaně popřel jakékoli nevhodné vazby na Rusko nebo jeho vedení.