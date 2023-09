Trump je potěšen Putinovou chválou: Líbí se mi, že to řekl

Bývalý prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že oceňuje nedávnou pochvalu od ruského prezidenta Vladimira Putina. V exkluzivním rozhovoru s moderátorkou NBC „Meet the Press“ Kristen Welkerovou Trump řekl, že to znamená „to, co říkám, je správné“, s odkazem na své postoje k válce na Ukrajině.

Bývalý prezident Trump v nedávném rozhovoru energicky prohlásil, že by byl schopen vyřešit konflikt do 24 hodin, pokud by byl znovu zvolen prezidentem. I když představil toto odvážné prohlášení, neposkytl v rozhovoru mnoho konkrétních detailů o tom, jak by takový složitý konflikt, který trvá už více než 18 měsíců, on ukončil.

"Když vám to řeknu přesně, ztratím všechny své vyjednávací trumfy. Chci říct, že ve skutečnosti nemůžete přesně říct, co budete dělat. Ale určité věci bych řekl Putinovi. Řekl bych určité věci Zelenskému," sdělil to s odkazem na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Bývalý ruský prezident a dlouholetý vůdce Ruska Vladimir Putin minulý týden prohlásil na Východním ekonomickém fóru v ruském Vladivostoku, že slyšel o prohlášení bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, v němž tvrdil, že by dokázal vyřešit všechny naléhavé problémy, včetně ukrajinské krize, během několika dní. Putin tímto komentářem naznačil svou pozici a názor na Trumpova tvrzení ohledně rychlého řešení mezinárodních konfliktů.

Trump řekl, že ho Putinovy ​​komentáře potěšily

"Líbí se mi, že to řekl," odpověděl Welkerové. "Protože to znamená, že to, co říkám, je správné. Dostal bych ho do klidu. Dostal bych Zelenského do klidu. Pak bych je dal dohromady. A dohodl bych se."

Tento rozhovor je prvním, který bude Kristen Welkerová moderovat v pořadu "Meet the Press," a bude vysílán po celý den v neděli na stanicích NBC po celé zemi. Welkerová předtím pokrývala události v Bílém domě a během svého rozhovoru se několikrát pokusila v rámci rozhovorů s bývalým prezidentem Trumpem získat jasné informace ohledně toho, jak má v úmyslu ukončit určitý konflikt nebo válku.

Nadále se vyhýbá poskytnutí podrobného vysvětlení svého plánu ohledně ukončení konfliktu na Ukrajině. I přesto tvrdí, že by uzavřel "férovou dohodu pro všechny," ale odmítl specifikovat, zda by umožnil Rusku ponechat si území, které ruské síly nezákonně obsadily.

Trump zůstává hlavním favoritem v průzkumech pro republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024. Někteří jeho konkurenti ho kritizovali za to, že nepřikládal dostatek důležitosti konfliktu na Ukrajině jako otázce národní bezpečnosti USA. Jiní, jako Vivek Ramaswamy a guvernér Floridy Ron DeSantis naopak podpořili jeho kritiku postojů amerických spojenců, zejména v rámci NATO.

Sice neposkytl jasné informace o tom, jak by konflikt řešil, ale opakovaně tvrdil, že k válce by nedošlo, kdyby zůstal prezidentem.

"K Rusku nebyl nikdo tvrdší než já," řekl. "A přesto jsem si s Putinem rozuměl. Řeknu vám, vycházel jsem s ním opravdu dobře. A to je dobře, ne špatně. Má 1700 jaderných střel. A my také."

Bývalý prezident však neměl moc co dodat, když na něj Welkerová naléhala ohledně brutality Kremlu na Ukrajině. Poznamenala, že ruské síly bombardovaly porodnice, pohřbívaly ukrajinské civilisty v masových hrobech a unášely děti na okupovaném území.

"Je to všechno hrozné," odpověděl Trump.

Není to poprvé, co odmítl být přehnaně kritický vůči Putinovi, kterého většina amerických spojenců a členů komunity národní bezpečnosti USA považuje za protivníka.

Když Rusko poprvé napadlo Ukrajinu v únoru 2022, Trump v rozhovoru s konzervativním podcasterem chválil Putina jako „chlapa, který je velmi důvtipný“ a invazi na Ukrajinu jako „geniální“.