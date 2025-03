"Měli jsme dnes setkání s prezidentem Zelenským a já bych řekl, že nedopadlo zrovna nejlépe z jeho pohledu," řekl Trump novinářům a vyjádřil názor, že ukrajinský prezident hrál s kartami, které neměl. Zdůraznil také, že zatímco on usiluje o mír, u lídra země napadené Ruskem něco takového v současnosti nevidí.

Šéf Bílého domu prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin chce konflikt ukončit. "Viděli jste to samé, co jsem viděl já. Viděli jste muže, který chtěl podepsat (dohodu o nerostech - pozn. red.) a pak pokračovat v boji. To my téhle zemi neuděláme," pokračovala americká hlava státu.

"Měli by mít okamžité příměří, a to je další věc. On (Zelenskyj) nechce o příměří ani slyšet. Příměří může začít ihned. Smlouva či dohoda, pokud chcete válku ukončit, to zabere nějaký čas. Já bych si přál okamžitý konec (války). Myslím si, že kdybychom měli příměří, tak bude opravdové, které to ukončí. On to nechce udělat, fajn," dodal Trump.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ani v rozhovoru pro stanici Fox News na přímý doraz neomluvil za ostrou výměnu názorů s americkým protějškem v Oválné pracovně Bílého domu. Zelenskyj vyjádřil přesvědčení, že vztah s Trumpem je ještě možné zachránit.

Zelenskyj odpověděl na dotaz moderátora Breta Baiera slovy, že vztahy mezi USA a Ukrajinou jsou delší než funkční období dvou konkrétních prezidentů. "Je to historie, silné vztahy mezi našimi národy. Proto vždy začínám poděkováním vašemu národu od našich lidí," řekl v exkluzivním rozhovoru pro americkou televizní stanici.

Ukrajinský prezident zmínili, že je vděčný Trumpovi i Kongresu, ale především americkému národu. "Pomohli jste zachránit náš národ," poznamenal.

Zelenskyj ke slovní přestřelce v Bílém domě sdělil, že si není vědom toho, že by udělal něco špatného. Připustil však, že výsledek je špatný pro obě strany. "Jen jsem chtěl být upřímný, chtěl jsem, aby naši partneři správě porozuměli situaci. I já jsem se snažil všemu porozumět," prohlásil s tím, že nechce ztratit přátelství se Spojenými státy.

"Když kupříkladu řekli, že Ukrajina je téměř zničená, že naši vojáci utíkají a nejsou hrdinové, že Ukrajina přišla o miliony civilistů, že její prezident je diktátor... Jaká je reakce? To není o mně. Reakcí je otázka: Kde je přátelství mezi Ukrajinou a Spojenými státy? To je ten pocit," vysvětlil lídr země napadené sousedním Ruskem.

Ukrajinský prezident vyzval k tomu, aby se válka popisovala pravdivě. "Není to sranda nebo pohádka. Je to opravdový život. To jsem řekl, a když to řeknete hodněkrát svým velkým přátelům a oni zase začnou opakovat ty samé věci... Není to dobrá cesta pro dobré partnery a přátele," konstatoval.

Baier se také Zelenského zeptal, zdali si myslí, že americká strana měla konfrontaci před kamerami předem připravenou. Ukrajinský lídr přiznal, že netuší. "Byla to prostě hodně těžká situace, protože jsme velmi otevření a mluvíme napřímo," dodal.