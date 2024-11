Trump zažaloval televizní stanici CBS

Podle žaloby CBS odvysílala dvě různé verze odpovědi Harrisové na otázku týkající se války mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy. Podle Trumpova právního týmu byla ve zkrácené verzi odstraněna část, kde Harrisová zmínila vliv současného prezidenta Joea Bidena na izraelskou vojenskou strategii.

CBS na žalobu reagovala prohlášením, že je „zcela neopodstatněná“ a že se stanice hodlá „rázně bránit“.

Trump v žalobě požaduje soudní proces před porotou a odškodné ve výši deseti milionů dolarů.

Donald Trump, jedna z nejvýraznějších postav současné americké politiky, se narodil 14. června 1946 v Queensu v New Yorku. Je známý nejen jako bývalý prezident, ale také jako miliardář, realitní magnát a mediální osobnost. Trump vstoupil do politiky relativně pozdě, ale během svého prezidentství (2017–2021) způsobil obrovský posun ve způsobu, jakým Američané vnímají své politické vůdce.

Trumpova kariéra začala v rodinné realitní společnosti, kde se brzy vypracoval na ředitele a změnil název firmy na Trump Organization. Pod jeho vedením expandovala společnost do stavebních projektů, hotelů a kasin, což přispělo k Trumpově značce jako symbolu luxusu, ale i k několika bankrotům. Přesto se mu podařilo zůstat v centru pozornosti jako úspěšný podnikatel a mediální osobnost. Od 80. let se objevoval v televizních pořadech a nakonec se stal hvězdou reality show The Apprentice, kde vystupoval jako charismatický, ale přísný podnikatel.

Trumpův vstup do politiky začal po oznámení kandidatury na prezidenta v roce 2015, kdy slíbil obnovit americkou ekonomiku, zavést tvrdší imigrační politiku a bojovat proti „politické korektnosti“. Jeho vítězství v roce 2016 bylo překvapivým úspěchem, který zaskočil politické analytiky i vedení republikánské strany. Během svého funkčního období prosazoval omezení regulací, snižování daní, boj proti nelegální migraci a změny v obchodní politice. Trumpova politika „Amerika na prvním místě“ zahrnovala odstoupení USA od několika mezinárodních smluv a prosazování obchodních dohod, které byly podle něj výhodnější pro Spojené státy.

Trumpovo prezidentství bylo plné kontroverzí, včetně obvinění z obstrukce spravedlnosti a vztahů s Ruskem. Těsně před koncem svého funkčního období čelil druhému impeachmentu kvůli obvinění z podněcování násilného útoku na Kapitol 6. ledna 2021, kdy jeho stoupenci zaútočili na budovu Kongresu. Po odchodu z Bílého domu nadále tvrdí, že volby v roce 2020 byly zmanipulované, přičemž stále silně kritizuje média jako „nepřátele lidu“.

V současné době se Trump uchází o znovuzvolení a jeho kampaň je stejně provokativní jako ta předchozí. Opět se zaměřuje na zlepšení ekonomiky a bezpečnostní politiku, a pokračuje v tvrdých útocích na své odpůrce a média. Žaloba proti CBS je jen dalším příkladem Trumpova agresivního přístupu k médiím, která podle něj šíří proti němu dezinformace. V případě svého vítězství dokonce pohrozil stanicím jako CBS odebráním vysílací licence.