Trump zřejmě na záznamu ukazuje utajované dokumenty, zveřejnila ho CNN

Zdá se, že Trump ukazoval ženě přítomné na nahrávce dokumenty spojené s plány Pentagonu pro útok na Írán. „Tohle jsou ty papíry,“ říká na záznamu, zatímco diskutuje o zmíněných plánech. Lze na něm slyšet šustění papírů. „Jsou to špatní, nemocní lidé,“ pokračoval.

Přítomní se ho dotazovali na jeho konflikt s generálem Markem Milleym. „No, s Milleym – ehm, ukažte mi to, ukážu vám příklad. Řekl, že chci útočit na Írán. Není to úžasné? Mám velkou hromadu papírů, tahle věc se prostě objevila. Podívejte se. To byl on. Předložili mi to – je to mimo záznam, ale – předložili mi to. Tohle byl on. Tohle bylo ministerstvo obrany a on. Na některé jsme se podívali. Tohle byl on. Tohle jsem nedělal já, to byl on,“ stěžuje si na předsedu sboru náčelníků štábů.

CNN se k přepisu audiozáznamu dostala již v roce 2021. Tehdy však stanice tvrdila, že se konverzace uskutečnila v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago.

Zvukový záznam nicméně pochází z rozhovoru, který Trump poskytl v červenci 2021 lidem pracujícím na pamětech Marka Meadowse, bývalého šéfa exprezidentova štábu. Spisovatel, vydavatel a dva členové Trumpova štábu tak podle zvláštního právního zástupce, který vznesl obvinění, viděli utajované informace o plánu útoku na Írán.

„Jako když Milley mluví o tom, že se pokusí udělat převrat. Ne, o to se pokoušeli ještě předtím, než jste složil přísahu,“ řekl na zvukovém záznamu jeden ze štábních pracovníků.

Za smíchu spoluúčastníků se opřel do své bývalé demokratické sokyně v prezidentských volbách 2016 Hillary Clintonové. „Hillary by to tiskla pořád, víte. Její soukromé e-maily,“ podotkl. Clintonová však nikdy nebyla obviněna kvůli používání soukromé e-mailové adresy v době, kdy byla ministryní zahraničí, psaly EuroZprávy.cz.

„Existuje jiný standard pro demokratickou ministryni zahraničí a jiný pro bývalého republikánského prezidenta? Myslím, že v této zemi musí existovat jeden standard spravedlnosti. Prosazujme ho na všechny a ujistěme se, že všichni známe pravidla,“ popsal floridský guvernér Ron DeSantis při obhajobě svého stranického kolegy po zveřejnění obžaloby.