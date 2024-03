Tušil, že ho zabijí? Vyšel dosud nepublikovaný rozhovor s Navalným, mluví o své smrti

V dosud nepublikovaném rozhovoru z roku 2020 poskytnutém v Berlíně před jeho návratem do Ruska po léčbě otravy novičokem Navalnyj uvedl, že jeho tým ví, co má dělat, i když uznal, že by to bez něj bylo obtížnější. Dodal, že členové jeho týmu znají své povinnosti, protože strávili mnoho času ve vězení a museli pracovat i bez něj.

"Existuje mnoho lidí, kteří nechtějí žít v zemi, kde je veškerá moc soustředěna v rukou jednoho člověka," prohlásil Navalný. Rozhovor se uskutečnil 17. prosince 2020 v Berlíně, před jeho návratem do Ruska.

Navalný byl zadržen a uvězněn poté, co se v lednu 2021 vrátil do Ruska. Ruské úřady poté, co 16. února letošního roku oznámily jeho náhlé úmrtí ve vězení, tvrdí, že Navalný zemřel na následky nemoci.

Jeho stoupenci naopak tvrdí, že 47letý opoziční politik byl zavražděn. Západní politici obviňují ruského prezidenta Vladimira Putina z jeho smrti. Navalného vdova Julija Navalná prohlásila, že bude pokračovat v práci svého manžela.