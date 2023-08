Ukázka vynalézavosti ukrajinských vojáků. Semeniště ruských min odhalují experimentální metodou

Jak už server EuroZprávy.cz informoval, ruská minová pole jsou vážnou překážkou pro ukrajinské jednotky. Ukrajinský ministr obrany Olexij Reznikov tvrdí, že Ukrajina nejvíce zaminovanou zemí na světě a v rozhovoru pro The Guardian zveřejněném v neděli hovořil o celkem stovkách kilometrů minových polí a milionech výbušných zařízení podél frontové linie. V některých jejích částech se podle něj nachází až pět min na čtvereční metr.

Některé miny uložily ukrajinské síly na ochranu svých obranných linií, většina je však ruská, uvedl ministr. Reznikov sice vyjádřil přesvědčení, že obrovská minová pole lze překročit, zdůraznil však, že je rozhodující, aby spojenci rozšířili a urychlili výcvik ukrajinských odminovačů.

Počet ženistů v ukrajinských ozbrojených silách nebyl ani zdaleka dostatečný na to, aby prošli složitou ruskou obranou na obrovské frontě dlouhé 1 000 km. Odminovací jednotky se navíc ocitají pod silnou palbou ze strany nepřítele.

Situace by se ale podle televize CNN mohla brzy zlepšit. Oficiální ukrajinské odhady uvádí, že ruské síly zaminovaly více než 180 000 kilometrů čtverečních, ukrajinští vojáci ale nasadili do výbavy drony, které by detekci min mohly výrazně urychlit.

Drony jsou totiž vybaveny termovizními kamerami a vznáší se nad ruskými minovými poli, kde detekují desítky tepelných signatur. Mnoho min je skryto pod povrchem země a odhalit je nebývá snadné, díky teplu, které miny během dne přijímají z jasného letního slunce, jsou ale na termokameře viditelné. Tepelné podpisy min jsou jasněji viditelné za úsvitu a soumraku, kdy více kontrastují s venkovní teplotou.

Vojáci z 15. samostatného pluku národní gardy poblíž vesnice Robotyne řekli CNN, že tato taktika je účinným prostředkem k odhalování některých min. Podle serveru Ukrajinska pravda jde o "další příklad vynalézavosti ukrajinských vojáků." Paul McCann, mluvčí britské nevládní organizace pro odminování The HALO Trust, ale pro CNN uvedl, že tato metoda byla poprvé použita už v Angole, kde se ukázala jako slibná.

Odhalování min drony s termovizí může ženistům výrazně usnadnit práci ve chvíli, kdy jich má Ukrajina akutní nedostatek. Měla sice pět ženijních praporů rozdělených do 200 brigád, z nichž v květnu, před začátkem letošní protiofenzívy, měla každá 30 členů. Podle svědectví z fronty jsou ale nyní počty aktivních odminovačů výrazně nižší. Zabíjení ženistů a důstojníků je ruskými silami nejvíce ceněno.

Jedna brigáda působící v okolí Staromaiorske, nedávno osvobozené vesnice v Doněcké oblasti, uvedla, že papírově měla 30 mužů, ale ve skutečnosti jich bylo pouze 13, z nichž pouze pět bylo aktivních. Zbytek byl vyřazen v důsledku zranění. Dva příslušníci jednotky přišli v posledních čtrnácti dnech o končetiny.

Serhiy Ryzhenko, hlavní lékař nemocnice v Dněpru, kde se léčí mnozí z nejvážněji zraněných, řekl, že denně přijímá 50 až 100 vojáků, přičemž příčinou jejich zranění jsou miny na druhém místě po dělostřelectvu.

Na červencovém setkání v Ramsteinu v Německu se aliance 54 zemí podporujících Ukrajinu, Litvu, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Dánsko dohodla na výcviku a vybavení ukrajinských odminovacích jednotek. Ostatní země byly vyzvány, aby se připojily.

Reznikov řekl, že iniciativa sice podpořila dary Ukrajině, ale země má zoufale větší potřeby. "V této fázi naší deokupační kampaně kriticky potřebujeme více zařízení na odminování, od vlečných sítí na odminování po Bangalore torpeda," řekl.

Bangalore torpeda jsou válcovité konstrukce skládající se z několika sekčních částí. Tyto sekce jsou propojeny a mohou být spojeny za sebou, aby vytvořily dlouhý váleček. Tento váleček se poté posouvá směrem k překážce, například ostnatým drátům, zátarasům nebo minovým polím. Při použití se aktivuje výbušná nálož umístěná uvnitř torpéda, což umožňuje zničit překážku nebo vytvořit cestu pro postupující jednotky.

Bangalore torpeda se stala známými během druhé světové války, kdy byla široce používána Spojenci. Byla klíčovým prvkem pro překonávání německých překážek, jako byly ostnaté dráty, betonové bariéry a další obranné linie. Tento nástroj umožnil rychlé a relativně bezpečné probořování nepřátelských pozic.

"Je také životně důležité rozšířit a urychlit školení sapérů. Mělo by být rychlé a systematické. Sapéři jsou potřeba tady a teď. Jejich práce zachraňuje životy a zajišťuje postup našich jednotek. Odminovací koalice je postavena na principu "vycvičit a vybavit". Jeho účinná implementace přiblíží vítězství Ukrajiny," dodal Reznikov.

Pete Smith, ukrajinský programový manažer odminovací nevládní organizace The HALO Trust a bývalý expert na likvidaci výbušné munice, tvrdí, že úroveň kontaminace min na Ukrajině je "v moderní historii nevídaná". "To, čeho jsme svědky, je nejtěžší druh kontaminace nášlapných min a nevybuchlé munice, jaký jsme v Evropě určitě viděli od druhé světové války," podotkl.

Podle něj existují značné důkazy o velkých lineárních minových polích. Ty mají na délku například 1,5 km, na kterých jsou miny TM-62 umístěny na každém jednom metru. "Byly to oblasti, které Ukrajina poměrně rychle znovu obsadila. Teď ale máme 1000 km dlouhou frontovou linii a pak vrstvy a vrstvy minových polí za ní, a to je něco, co bylo v moderní historii zcela nevídané,“ dodal.

Podle něj čelí vyčerpané ukrajinské jednotky sapérů na bojišti obrovské škále typů min. Obává se, že i s 10 000 odminovacími zařízeními bude dekontaminace země trvat deset let.