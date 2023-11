Ukrajina se potýká s nedostatečným přísunem dělostřelecké munice, řekl Zelenskyj

“Dodávky k nám se propadly,” řekl Zelenskyj novinářům podle zahraničních médií. “Takový je život. Neříkám, že je to pozitivní, ale je to život. A my musíme bránit, co je naše,” dodal.

V uplynulých dnech vyšlo najevo, že Evropské unii se asi nepodaří dodržet dohodu o poskytnutí jednoho milionu kusů dělostřelecké munice Ukrajině. Členské země se dohodly na podpoře ukrajinské obrany proti ruské invazi, v rámci které měly dodat náboje do března 2024.

Podle dohody dostal Kyjev zatím asi 300 000 kusů dělostřelecké munice. Existují však obavy, zda zbrojovky dokáží včas vyrobit dostatek munice ráže 155 mm, kterou země EU nyní objednávají.

Někteří představitelé EU zdůrazňují, že je příliš brzy na hodnocení, zda EU dosáhne svého cíle. Josep Borrell, šéf diplomacie EU, upozornil na to, že evropské zbrojovky exportují asi 40 procent své produkce do jiných zemí.

Vyzval proto členské země EU, aby daly přednost vývozu munice na Ukrajinu před vývozem do jiných zemí.