Ukrajina v NATO? Zelenského kancléř o ní mluvil i s poradcem Pavla

Jermak zmínil důležitost dalšího posunu směrem k jednotnému postoji členských zemí NATO k přijetí Ukrajiny do aliance. Zároveň zdůraznil důležitost efektivních bezpečnostních záruk, které by měly platit v přechodném období, než Kyjev vstoupí do obranného paktu.

"Důkazem je mírový plán prezidenta Zelenského i naše oficiální pozice. Nevidíme žádnou alternativu k ukrajinskému členství v NATO," poznamenal Jermak.

Kromě českého zástupce se hovoru zúčastnili poradci prezidentů Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Rumunska, kteří ujistili šéfa Zelenského kanceláře o plné podpoře Ukrajiny a jejího budoucího členství v NATO a Evropské unii.