Ukrajinci můžou mít eso v rukávu. Začátek protiofenzivy rozhodně poznáme, říká expert pro EuroZprávy.cz

Bezpečnostní expert Lukáš Visingr si je jistý, že protiofenzíva brzy začne. Je pro to mnoho indikátorů a příprava už alespoň dva měsíce probíhá – takzvaná nultá fáze operace. „Spousta úderů v ruském týlu, psychologické operace, které naprosto vykolejují Rusy, jako jsou nájezdy protiputinovských Rusů do pohraničních oblastí, a dnes Putinův falešný projev,“ nastínil pro EuroZprávy.cz.

Upozornil však na časovou tíseň ukrajinských ozbrojených sil. S množstvím techniky ze Západu podle něj nemohou neustále jen cvičit. „Brzy by se ocitli v situaci, v jaké byli Rusové na začátku loňského roku. Půl roku strašili u ukrajinských hranic a potom se s touto opotřebovanou technikou a unavenými vojáky vydali do války,“ vysvětlil Visingr.

Navíc se za poslední dva týdny dramaticky zhoršila přesnost GPS. „Normální nepřesnost tohoto signálu bývá pět metrů a teď jsme na patnácti metrech. Znamená to, že Američané přepnuli GPS do válečného režimu, což udělali naposledy v roce 2003 před invazí do Iráku,“ připomněl. Představuje to problém pro uživatele s komerčním terminálem. „A to jsou samozřejmě Rusové. Ukrajinci mají certifikovaný šifrovací vojenský terminál s přesností kolem jednoho metru,“ pokračoval expert.

Jakmile protiofenzíva začne, tak to podle Visingra poznáme. „Fakt to nebude tak, jako když Rusové ohlásili útok asi osmi ukrajinských praporů coby začátek protiofenzívy. To je k smíchu,“ myslí si. Ukrajina totiž postavila řadu nových mechanizovaných praporů. „Kdyby začala protiofenzívu s pomocí sedmi nebo osmi praporů, tak by si Rusové mysleli, že jsou Ukrajinci slabomyslní.“

Šance, že protiofenzíva ukončí celý konflikt, je podle něj malá, nikoliv však nulová. „Podepsal bych se pod to, co řekl prezident Pavel. Optimální výsledek pro Ukrajinu by bylo totální zhroucení ruské armády. To, co nastalo loni u Charkova, by se stalo všude. Ukrajinci by měli možnost osvobodit veškeré území s výjimkou Krymu,“ řekl.

Pokud protiofenzíva půjde perfektně podle plánu, Ukrajinci na konci léta ovládnou vše s výjimkou Krymu. „Poslední fáze by spočívala ve vytlačení Rusů i odtud. Byl by to super a optimistický výsledek, a ještě letos by bylo po válce. Šance je malá, ale ne nulová,“ vylíčil.

Dobrý výsledek tak bude osvobození velké části okupovaného území. „Buď to Rusy dovede k jednání, nebo konflikt zamrzne a bude pokračovat příští rok. Samozřejmě je možné, že by ruská porážka vedla k politickým změnám v Moskvě, kde se objeví někdo, s kým se dá jednat,“ doplnil Visingr.

Pokládá za pravděpodobné, že Ukrajinci mají nějaké eso v rukávu a udělají něco, co nikdo nečeká. „Možností je celá řada. Ofenzívu může začít obrovský útok dronů. Ruští vojenští blogeři varují, že Ukrajinci mají na ofenzívu nachystaných sto tisíc kvadrokoptér, které by vypustili na frontě,“ připomněl s tím, že pokud by vyslali tisíce kvadrokoptér na určitý úsek fronty, tak by se na daném místě zhroutila. „Proti ničemu takovému se nedá bojovat,“ upozornil.

„Další z možností je, že vzhledem k tomu, jak skvěle a neprostupně je střežená státní hranice Ruské federace, zvláště v Bělgorodské oblasti, tak se pro ukrajinskou armádu nabízí přejít na ruské území a zaútočit z boku nebo zezadu. Z vojenského hlediska to dává perfektní smysl. Politicky by to bylo dost ošemetné, ale Rusy by to psychologicky odrovnalo,“ podotkl bezpečnostní expert. Připomněl, co způsobil dnešní nepravý projev ruského lídra Vladimira Putina. „Byl to fake, který se podařilo odhalit, a i tak tam lidi totálně zpanikařili,“ dodal.

Popsal také další možnosti. „Kdybych to plánoval já, tak noc před začátkem invaze ve tři nebo čtyři ráno bych poslal většinu dronů, co bych měl, proti ruským elektrárnám a rozvodnám. Rusové by se probudily do blackoutu a nevyjely by jim vlaky. Takže by nebyli schopni přesouvat zásoby a posily,“ zdůraznil.

Podstatné je, aby neútočilo pět dronů, nýbrž sto současně. „Je možné, že Ukrajinci udělají něco úplně jiného. Intuitivně ale tuším, že se stane něco nečekaného,“ uzavřel expert.