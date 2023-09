Ukrajinci opět útočili na Krymský most, tvrdí Rusové. Mluví o zneškodnění dronu

Ethan Nordean, vůdce Proud Boys, byl odsouzen k 18 letům vězení za účast na útoku na Kongres USA v lednu 2021. Prokuratura žádala 27 let. Další člen skupiny obdržel 10 let za svou účast na incidentu, kdy stoupenci Donalda Trumpa vtrhli do Kongresu v pokusu zmařit potvrzení Joea Bidena jako prezidenta.