Netanjahu zdůraznil, že úspěch obranného systému je důležitým faktorem, kvůli kterému Izrael nemá při raketových útocích militantních skupin z okolních hranic tolik obětí. Obranný systém Iron Dome je schopen zachytit a sestřelit rakety směřující do obydlených oblastí.

Netanjahu ale varoval, že by bylo ohroženo bezpečí milionů Izraelců, pokud by se systém dostal do rukou Íránu. Jako příklad svého znepokojení uvedl případ protitankových systémů dodaných libanonskou teroristickou skupinou Hizballáh, které byly navrženy podle zbraní ze západních států a byly poskytnuty Íránem.

Premiér také v rozhovoru pro WSJ reagoval na nedávná obvinění ukrajinského velvyslanectví v Izraeli, které tvrdilo, že Izrael si zvolil "cestu úzké spolupráce" s Ruskem. Netanjahu opakoval, že Izrael nemá neutrální postoj a vyjádřil sympatie a podporu Ukrajině, ale zároveň podle něj existují určité limity, obavy a zájmy, které Izrael má.

WSJ poznamenává, že izraelští představitelé se snaží udržovat dobré vztahy jak s Moskvou, tak s Kyjevem, a snaží se vyhnout přílišnému nepřátelství vůči Rusku. Netanjahu zdůraznil, že jeho hlavní obavou je zajistit bezpečnost jediného židovského státu. Izraelští piloti provádějí operace vedle ruských pilotů nad syrským nebi, aby zabránili Íránu vytvořit druhou frontu Hizballáhu v Sýrii.

Iron Dome je izraelský obranný systém proti raketovým útokům. Jedná se o komplexní systém, který kombinuje radarové detekční systémy, počítačové algoritmy a protiraketové střely. Jeho hlavním cílem je zachytit a zničit rakety v letu, které jsou vystřeleny na izraelské území. I když financování obranného systému Iron Dome pochází ze Spojených států, byl vyvinut Izraelem. Proto Izrael má právo veta ohledně prodeje tohoto systému jiným zemím.

Systém je navržen tak, aby detekoval a identifikoval hrozbu v podobě raket v letu. Jakmile je raketa identifikována a její trajektorie je analyzována, systém určuje, zda je nutné zasáhnout a sestřelit raketu. Pokud je to potřeba, jsou vypuštěny protiraketové střely, které jsou schopny zasáhnout a zničit nepřátelskou raketu ještě před dosažením cíle na izraelském území.

Iron Dome se zaměřuje především na obranu obydlených oblastí, strategických objektů a důležitých infrastruktur. Systém je schopen rozlišovat mezi raketami, které by mohly dopadnout na neobydlená místa, a raketami, které představují hrozbu pro lidské životy a majetek. To umožňuje systému zaměřit se přednostně na ochranu civilních obyvatel.