RECENZE: Životopis The Apprentice naštval Donalda Trumpa a vykresluje jeho vzestup

Snímek odpremiéroval v letošní soutěži nejprestižnějšího filmového festivalu světa v Cannes. Postupně se představil na několika dalších festivalech, do americké distribuce však vzhledem ke své povaze vstoupil s drobnými náklady a podfinancovaným reklamním zásahem. Na distribuci filmu byla dokonce vypsána crowdfundingová kampaň. Sám Donald Trump svůj nelichotivý životopis označil za lacinou pomluvu a politicky nechutné hanění jeho osoby, přičemž celý štáb označil za lidskou spodinu.

Film natočil íránský režisér Ali Abbasi, jenž stojí například za strhujícím thrillerem Svatý pavouk, kde zpracovává skutečné nábožensky motivované vraždy ve městě Mašhad. Režisér umí mistrným způsobem skloubit individuální osudy a celospolečenský kontext. Fluidním provázáním tepe do politických struktur a nezdráhá se angažovanosti. The Apprentice není výjimkou. Scénář k němu napsal novinář Gabriel Sherman, pro něhož jde kromě seriálu Alaska Daily o scenáristickou prvotinu.

Právě se přehrává: The Apprentice: Příběh Donalda Trumpa - trailer The Apprentice: Příběh Donalda Trumpa - trailer Video: YouTube

Děj tvůrci zasazují do New Yorku 70. let a 80. let. Zuří ekonomická krize a ambiciózní mladík Donald (Sebastian Stan) chce v chudinské oblasti vybudovat luxusní hotel, s čímž jeho renomovaný otec nesouhlasí. Houževnatému Trumpovi, jenž se chce ze stínu otce vymanit, do cesty přichází kontroverzní, věhlasný a bezskrupulózní pravicový právník Roy Cohn (Jeremy Strong), jenž se velmi záhy stane Donaldovým mentorem. Učí jej chodit přes mrtvoly, umění vyjednávání a nekompromisní životní filosofii.

Ústřední schéma nahrává, že půjde o faustovskou variaci, kdy Trump zaprodá svou duši nevypočitatelnému a bezpáteřnímu manipulátorovi. Opak je však pravdou. Útržkovitá struktura, kdy postupně sledujeme fragmenty napříč několika lety, vykresluje Trumpovo postupné odosobňování a pád do hlubin chladného byznysu. Ztrácí svou empatickou stránku a stává se kapitalistickým monstrem. Film jej však nikdy nedémonizuje. Uceleně hledá společenské a rodinné příčiny jeho změn chování.

Trump totiž žije ve světě, kde výdělek převyšuje jakoukoli morální etiku. Povrchní vjemy a rázná gesta mají tu největší váhu. Peníze jsou nástrojem moci a o tu jde především. Zatímco prvotní protagonistovou motivací je touha zavděčit se svému otci a zanechat po sobě odkaz utužující mýtus velké a prosperující Ameriky, na konci stojí do vlastního přesvědčení uzavřený a osamocený muž, který kolem sebe buduje iluzorní svět, jehož vize jej kompletně pohltila. Probublávající temnotu pak nejvíce vidíme při Trumpově jednání s vlastní rodinou. Tu začal postupně stavět na stejnou úroveň s byznysem. Jsou jen součástí vrstvících se dohod a redukováni na pomyslné položky.

Pro Trumpa klíčový Roy se z příběhu postupně vytrácí, neb pro prosperujícího a neoblomného podnikatele přestal být důležitý. Z démona se stává tragická postava, kterou vlastní učeň odkopl a přerostl, zatímco si z jeho už tak zvrácené filosofie vzal pouze to nejhorší. Životopisný film míchá faktografii a domněnky založené na Trumpových kauzách a veřejné prezentaci. Zůstává však univerzálním příběhem o kapitalistické mašinérii a ukazuje, jak snadno se dá měnit a ohýbat charakter.

Výtvarně se tvůrci opírají o dobovou patinu. Těží z estetiky VHS kazet. Obraz postupně degraduje, ruku v ruce s morálním úpadkem protagonisty, jenž razí tezi, že pravda a morálka neexistují. Rapidní tempo a hektická ruční kamera odkazují k dramatům z Wall Street, stejně jako svižný střih, který svým tempem zrcadlí rapidní slovní přestřelky. Tvůrci však dobu nefetišizují a estetiku zbavují jakéhokoli glamouru. Obrazové kazy v závěru připomínají několikrát projetou kazetu.

Dynamika ústředních představitelů Sebastiana Stana a Jeremyho Stronga je pak ústředním motorem. Jejich propletené linie určují tempo filmu. Manicky zabloumaný a se strnulou mimikou pracující Strong potvrzuje své umění ze seriálu Boj o moc, zatímco Stan v kombinaci s působivým maskováním dokonale variuje úderný styl vyjadřování a nacítěné manýry. Jeho výkon mrazivě zachycuje přerod naivního ťunti v alibistickou a frázovitou kreaturu.

Strhující závěr, kdy Trump podnikne operaci pro zvelebení zevnějšku vypadá, jako by se před námi právě rodil novodobý Terminátor. Pragmatický stroj s jasným naprogramováním –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dobýt Ameriku. Ačkoli The Apprentice: Příběh Donalda Trumpa ničím nepřekvapí a v několika situacích by se mohl do problematiky ponořit odvážněji, jde o mistrně zrežírovanou baladu o lidském úpadku na pozadí kapitalistické éry. Vyhýbání se bulvárnosti a skandálnosti podtrhuje neúprosnou fresku muže, který pro moc obětoval svou upřímnost. A především upřímnost k sobě samotnému.

Hodnocení: 80 %

Režie: Ali Abbasi

Scénář: Gabriel Sherman

Hrají: Sebastian Stan, Maria Bakalova, Jeremy Strong, Martin Donovan, Emily Mitchell, Patch Darragh, Stuart Hughes, Michael Hough, Joe Pingue, Eoin Duffy

Česká premiéra: 31. října 2024

Distribuce: Bioscop