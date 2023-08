Ukrajinu opustila druhá loď s obilím od pádu dohody s Ruskem. Pluje na vlastní riziko

Uvedla to ukrajinská média s odkazem na server sledující námořní dopravu. Lodí Primus je druhou z Oděsy vyplouvající lodí poté, co Rusko odstoupilo od dohody, která umožňovala lodím bezpečně přepravovat obilí z ukrajinských přístavů.

Před deseti dny kontejnerová loď Joseph Schulte využila koridor vytyčený ukrajinským námořnictvem při plavbě z Oděsy do Bosporského průlivu. Tento koridor mohou civilní lodě použít na vlastní riziko.

Loď dorazila do Turecka s nákladem o váze přes 30 000 tun. Koridor byl vytvořen pro lodě, které zůstaly v ukrajinských přístavech poté, co Rusko zahájilo válku proti Ukrajině před 18 měsíci.

Primus připlul do přístavu Oděsa v únoru minulého roku pod názvem Polar Star. V minulém měsíci změnil majitele a nyní patří společnosti Nova Polar se sídlem v Singapuru. Hodnota této lodě byla odhadnuta na 9,1 milionu dolarů (asi 203 milionů Kč).

Ukrajina nadále řeší, jak obilí distribuovat do světa, poté, co Rusko v červenci zastavilo svou účast na obilných dohodách, které umožňovaly vývoz ukrajinských zemědělských produktů přes přístavy v Černém moři do celého světa. Podle některých představitelů šlo o maják naděje v této nelehké době a krach dohody pocítí miliony lidí po celém světě.

Dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou prostředkovala OSN a Turecko, byla podepsána v červenci loňského roku. Vznikla jako reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, která zastavila vývoz zemědělských produktů obou zemí přes Černé moře. Původní platnost dohody byla 120 dní a od té doby byla několikrát prodloužena, naposledy v polovině května.

V červenci ale definitivně přestala platit. "Bohužel, část ujednání týkající se Ruska nebyla dosud splněna. Jejich platnost tedy skončila," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který dodal, že určité části dohod týkající se Ruska nebyly naplněny. Platnost smluv vypršela a Peskov dodal, že jakmile budou splněny ruské podmínky, Moskva se "okamžitě" vrátí k dohodám.