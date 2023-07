Útočníci v Čečensku zbili novinářku a advokáta. Jsou v moskevské nemocnici

"Vyšetřovací tým v současné době provádí sérii investigativních opatření a pátrání s cílem identifikovat pachatele tohoto zločinu a zjistit všechny okolnosti tohoto incidentu," uvedl ruský vyšetřovací výbor.

Milašinová a Němov přiletěli do hlavního města Čečenska Grozného, aby se zúčastnili soudního jednání týkajícího se manželky bývalého soudce čečenského nejvyššího soudu Sajdiho Jangulbajeva. To se nelíbilo čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, nicméně Milašinová se do soudní síně ani nedostavila.

"Neznámí útočníci v maskách je napadli na cestě z letiště do Grozného, brutálně je napadli, zničili jejich vybavení a dokumenty," uvedla Novaja gazeta na sociální síti. Jejich vozidlo bylo zablokováno třemi ozbrojenými auty.

"Během útoku na ně kopali a bili je pěstmi a plastovými trubkami a připomínali jim jejich aktivity: práci, soudy a soudní jednání, kterých se účastnili a o kterých Milašinová psala," řekl vedoucí organizace Tým proti mučení Sergej Babinec.

Samotná novinářka uvedla, že útočníci se zjevně snažili zabavit jejich technické vybavení. Následně jí oholili hlavu a vylili na ni roztok zeleného barviva.