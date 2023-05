V Bachmutu Rusové zvýšili intenzitu ostřelování. Přeskupují se, říká velitel Syrskyj

"Bakhmut. Těžká obrana pokračuje. Navštívil jsem naše vojáky v oblastech bojů, setkal se s veliteli bojových jednotek...," sdělil podle serveru Ukrajinska Pravda na síti Telegram velitel ukrajinských pozemních sil Syrskyj.

"Rusové zvýšili intenzitu ostřelování těžkými zbraněmi, začali používat pokročilejší techniku ​​a přeskupují jednotky.

To ukazuje, že nepřítel nezmění své plány a dělá vše pro to, aby dostal Bakhmut pod kontrolu a pokračoval v útočných akcích," dodal.

Podle Syrského se obráncům dnes dařilo narušovat nepřátelské plány směřující k Bachmutu. Ruské jednotky se přeskupují, což naznačuje, že okupanti dělají vše pro to, aby Bachmut ovládli do 9. května. "Naším úkolem je zabránit tomu, aby se to stalo," zdůraznil.

Velitel během návštěvy poctil armádu státními a rezortními vyznamenáními a předal dary asi 170 bojovníkům východní fronty, kteří se hrdinně předvedli v bitvách.