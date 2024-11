KOMENTÁŘ | Kampaň v USA jde do finále. Ani jeden z kandidátů nezklamal, zbytek zůstává na voličích

Trump během posledního shromáždění v Severní Karolině vyzval příznivce, aby ho zvolili „v drtivé většině, která je příliš velká na to, aby byla zfalšována“. Během proslovu podle americké stanice CNN opět zasel půdu pro to, aby mohl zpochybnit výsledky voleb v případě prohry – stejně jako tak učinil na přelomu let 2020-2021, když ho porazil demokrat Joe Biden.

Opět tak vůbec nezklamal – jeho rétorika byla extrémní a „pobuřující“. Má potenciál nalákat ty nerozhodnuté voliče, jimž nejsou sympatické výkony společné administrativy Bidena a Harrisové. Harrisová totiž do velké míry slouží jako „pozůstatek“ dosavadní prezidentské administrativy.

„Nebudeme napadeni, nebudeme okupováni, nebudeme převálcováni, nebudeme dobýváni. Budeme opět svobodných a hrdým národem. Každý bude prosperovat, každá rodina bude vzkvétat a každý den bude naplněn příležitostmi a nadějí a samotným americkým snem,“ pokračoval republikánský exprezident. Příznivce vyzval k tomu, aby Harrisovou „vyhodili“.

„Svým hlasem v těchto volbách jim můžete jednou provždy ukázat, že tento národ nepatří jim, tento národ patří vám. Jsou to právě tvrdě pracující vlastenci, jako jste vy, kteří naši zemi zachrání. Společně budeme bojovat, bojovat, bojovat a vyhrávat, vyhrávat, vyhrávat,“ pokračoval.

Začíná být zřejmé, že pokud Trump volby prohraje, nastane dramatická bezpečnostní krize. Výsledky voleb z roku 2020 dodnes zpochybňuje; po minulé porážce dokonce vyburcoval davy, aby vzaly Kapitol útokem – což vyústilo ve smrt několika lidí a (ještě více) pošramocenou pověst Trumpových příznivců.

Oba se ve svých proslovech na úplný závěr kampaně výrazně odlišují. Trump v Pensylvánii tvrdil, že demokraté „bojují tak tvrdě, aby to zatraceně ukradli“, načež obvinil Demokratickou stranu z manipulování s hlasovacími lístky a dodal, že v roce 2021 „neměl opustit Bílý dům“.

Naopak Harrisová v michiganském Detroitu v černošském kostele odsoudila ty, kteří „rozsévají nenávist, šíří strach a chaos“. „V těchto dvou dnech budeme podrobeni zkoušce. Narodili jsme se pro takovou dobu, jako je tato,“ uvedla.

Americká média si dokonce povšimla toho, že Harrisová Trumpa koncem víkendu zmiňovala minimálně – a snažila se apelovat na svůj skutečný program. Faktem zůstává, že jakmile kampaň skončí a bude jasné, kdo se stane příštím šéfem Bílého domu – jeho protikandidát z těchto voleb už nebude středem neutuchajícího zájmu.

Harrisová podle serveru Politico kritizovala Trumpa za jeho výroky o tom, že je nutné „prostřílet“ média. V Michiganu se na její stranu postavili i někteří další demokratičtí politici. „Sázky se právě stále více vyjasňují pro všechny voliče, a to i mladé voliče. Trumpovy nedávné výroky pronikly k mladším voličům, protože jsou zákonitě tak šokující,“ popsal michiganský poslanec Noah Arbit.

Demokraté věří tomu, že Trumpovy nevybíravé výroky o Portoriku z minulého týdne pomohou Harrisové zmenšit náskok voličů, kteří se rozhodují později. „Trumpův mítink v Madison Square Garden prořízl hluk tak, jako nic jiného, a barevným voličům připomněl, jak rasističtí Trump a jeho příznivci ve skutečnosti jsou,“ vylíčil michiganský senátor Darrin Camilleri.

Trump sice dokázal svými pompézními a extrémními výroky dostat na svou stranu některé voliče, rozhodně však ne ty latinskoamerické či černošské. Obě menšiny tvoří podstatnou část americké populace – a po sérii republikánových výroků o deportacích aj. se mohou cítit existenčně ohroženy.

O všem nevyhnutelně rozhodne úterý – brzy budeme znát jméno nového šéfa Bílého domu a buď se jím stane demokratka Harrisová s příslibem kontinuity a stability (což už pro EuroZprávy.cz potvrdila celá řada expertů) nebo samolibý (sotva) republikánský exprezident Trump s nezdravým obdivem k autoritářům.