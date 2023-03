V Německu prudce vzrostla kriminalita. Zřejmě to souvisí s koncem pandemie

K výraznému nárůstu uvedla, že k němu přispělo mimo jiné zrušení protipandemických opatření. Zároveň ostře odsoudila sexuální násilí na dětech a rostoucí počet útoků na policisty.

"Nárůst kriminality je citelný. My ale vidíme, ve kterých oblastech musíme jednat. Přesto nadále platí, že Německo je silným právním státem a bezpečnou zemí," řekla Faeserová. Poznamenala, že ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 činí nárůst kriminality 3,5 procenta. "Ještě před deseti lety byla kriminality s šesti miliony trestnými činy vyšší. Nechci nic přikrášlovat, ale pro srovnání je to důležité," uvedla.

Zatímco v pandemickém roce 2021 zaznamenalo Německo 5,04 milionu trestných činů, což bylo nejméně od znovusjednocení země v roce 1990, loni jich bylo 5,63 milionu. "Nárůst kriminality po uvolnění karanténních omezení není překvapující. Ve všedním životě, kdy jsou obchody opět otevřené a kdy nejsou omezení, je více příležitostí ke zločinům," vysvětlila.

Z kriminálních činů vidí jako nejvíce problematické tři oblasti, kterými jsou sexuální násilí na dětech, násilí vůči ženám a útoky na policisty. "Sexuální násilí na dětech mi dělá obzvláště starosti. Čísla rok od roku rostou, nyní je to plus osm procent. Tento vývoj musíme zastavit," řekla. "Děti jsou tou nejzranitelnější částí naší společnosti, takže to je pro mě priorita," ujistila.

Faeserová poznamenala, že nárůst počtu případů souvisí s tím, že temné kouty, ve kterých sexuální násilníci působí, se zmenšují. "Sexuální násilí na dětech ale nezná hranice, úspěšní můžeme být jen díky mezinárodní spolupráci," řekla.

Faeserová se ostře ohradila i proti útokům na policisty, které byly zaznamenány mimo jiné během silvestrovských oslav v Berlíně, kdy policie byla terčem cílených útoků. "V loňském roce bylo napadeno 34.218 policistů a policistek, což bylo o 7580 více než o rok dříve. To je pro mě neúnosné," řekla.

Ministryně zdůraznila, že policisté denně nasazují životy za bezpečnost obyvatel Německa, proto musí spoléhat na to, že je naopak ochrání stát. "Musíme aktivovat tichou většinu, aby se proti tomuto násilí postavila," řekla Faeserová.